पंजाब में पहली बार IPL की तर्ज पर T-20 लीग, 30 अगस्त से शुरू होगा रोमांच; 6 टीमों में भिड़ेंगे सितारे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को लीग का ऐलान किया। छह टीमों वाली यह प्रतियोगिता 30 अगस्त से 13 सितंबर तक मोहाली स्थित पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) स्टेडियम में खेली जाएगी।

लीग में पंजाब के कई स्टार क्रिकेटर भी हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल फाजिल्का फाल्कन्स, अर्शदीप सिंह लुधियाना लायंस, अभिषेक शर्मा अमृतसर सूरमाज, प्रभसिमरन सिंह जालंधर वारियर्स, रमनदीप सिंह मोहाली किंग्स और गुरनूर बराड़ बठिंडा रॉयल्स की ओर से खेलेंगे।

खबरें और भी







मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल नशे के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार हैं। सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में 3,100 से अधिक खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और 'खेड़ां वतन पंजाब दियां' का आयोजन भी किया जा रहा है।