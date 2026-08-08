पंजाब में पहली बार IPL की तर्ज पर T-20 लीग, 30 अगस्त से शुरू होगा रोमांच; 6 टीमों में भिड़ेंगे सितारे
पंजाब में पहली बार शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग 30 अगस्त से शुरू होगी। छह टीमों में शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा समेत पंजाब के सितारे खेलेंगे। ...और पढ़ें
HighLights
पंजाब में पहली बार शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग।
शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी खेलेंगे।
30 अगस्त से 13 सितंबर तक मोहाली में आयोजन।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को लीग का ऐलान किया। छह टीमों वाली यह प्रतियोगिता 30 अगस्त से 13 सितंबर तक मोहाली स्थित पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) स्टेडियम में खेली जाएगी।
लीग में पंजाब के कई स्टार क्रिकेटर भी हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल फाजिल्का फाल्कन्स, अर्शदीप सिंह लुधियाना लायंस, अभिषेक शर्मा अमृतसर सूरमाज, प्रभसिमरन सिंह जालंधर वारियर्स, रमनदीप सिंह मोहाली किंग्स और गुरनूर बराड़ बठिंडा रॉयल्स की ओर से खेलेंगे।
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शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग में शामिल छह क्रिकेट टीमों के नाम:
फाजिल्का फाल्कन्स (कप्तान: शुभमन गिल)
लुधियाना लायंस (कप्तान/खिलाड़ी: अर्शदीप सिंह)
अमृतसर सूरमाज (कप्तान/खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा)
जालंधर वारियर्स (कप्तान/खिलाड़ी: प्रभसिमरन सिंह)
मोहाली किंग्स (कप्तान/खिलाड़ी: रमनदीप सिंह)
बठिंडा रॉयल्स (कप्तान/खिलाड़ी: गुरनूर बराड़)
450 खिलाड़ियों का पूल तैयार
मुख्यमंत्री ने बताया कि लीग के लिए पंजाब के 450 से अधिक खिलाड़ियों का पूल तैयार किया गया है, जिनकी नीलामी नौ अगस्त को होगी। इनमें अनमोलप्रीत सिंह, मयंक मार्कंडे, नमन धीर, विहान मल्होत्रा, इमांजोत सिंह चहल, अश्वनी कुमार और कृष्ण भगत जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। प्रत्येक टीम राउंड-रॉबिन आधार पर आठ लीग मैच खेलेगी।
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स्टार खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब ने हमेशा देश को बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दिए हैं। टूर्नमेंट में पंजाब के करीब 21 खिलाड़ी खेल रहे हैं। शेर-ए-पंजाब लीग से युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर खेलने और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का अवसर मिलेगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल नशे के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार हैं। सरकार युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में 3,100 से अधिक खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं और 'खेड़ां वतन पंजाब दियां' का आयोजन भी किया जा रहा है।
इस मौके पर पीसीए अध्यक्ष अमरजीत मेहता, सचिव गुरमीत सिंह मीत हेयर और उपाध्यक्ष दीपक बाली ने मुख्यमंत्री को लीग के लोगो वाली टी-शर्ट भेंट की। भारतीय क्रिकेटरों अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह और रमनदीप सिंह ने भी मुख्यमंत्री को क्रिकेट बैट और गेंद भेंट की।