फतेहगढ़ साहिब में लड़की को लेकर छात्र की हत्या, बाइक गिरते ही 9-10 युवकों ने लाठी-डंडों से पीटा; दोस्त भी घायल

नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। युवकों के दो गुटों के बीच लड़की को लेकर शुरू हुई पुरानी रंजिश ने शुक्रवार रात खूनी रूप ले लिया। 18 वर्षीय बीए द्वितीय वर्ष के छात्र अंकुश की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसका पीछा कर पहले चलती बाइक पर डंडे से वार किया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई।

इसके बाद जमीन पर गिरे अंकुश को घेरकर आरोपितों ने बेरहमी से पीटा। घटना में उसके साथ बाइक पर सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतक की मां के बयानों और उसके दोस्त की शिकायत के आधार पर 9-10 युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। फोरेंसिक टीम ने शनिवार को घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं।

मृतक के दोस्त अनमोल ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम करीब चार बजे अंकुश अपने दोस्तों अनमोल, गुरमन और अर्श के साथ चोए वाले पार्क में खड़ा था। इसी दौरान विशाल और साहिल वहां पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच पुरानी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। वहां मौजूद युवकों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवा दिया।

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इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। शाम करीब छह बजे तलानिया निवासी अमन ने अनमोल को फोन कर धमकी दी। इसके बाद अंकुश ने अनमोल को अनाज मंडी बुलाया। अनमोल मंडोफल निवासी साहिल, जश्नदीप और ब्राह्मण माजरा निवासी इमरान के साथ मंडी पहुंचा। अंकुश वहां पहले से सानिपुर निवासी गुरमन, मनप्रीत और एक अन्य युवक के साथ मौजूद था। अनमोल ने अंकुश को समझाया और सभी वहां से निकल गए।

रात में पीछा कर बाइक पर किया हमला रात करीब साढ़े आठ बजे अनमोल, अंकुश, मनप्रीत और एक अन्य युवक दो बाइकों पर सवार होकर जा रहे थे। जब वे सिविल अस्पताल के पास पहुंचे तो विशाल, अमन और साहिल अपने 9-10 साथियों के साथ वहां आ गए। सभी ने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और उनके हाथों में लाठी-डंडे थे।

हमलावरों को देखकर अंकुश और उसके साथियों ने बाइक डेरा मीर मीरां रोड की तरफ भगा दी। आरोपितों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। गांव हरलालपुर के पास पीछा कर रहे अमन ने चलती बाइक पर अंकुश के चेहरे पर डंडे से वार कर दिया। इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।

इसके बाद दोनों घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने अंकुश को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर किया गया। दोपहर को दही लेने निकला था बेटा, रात में मिली मौत की खबर अंकुश की मां राधा का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा दोपहर करीब तीन बजे दही लेने के लिए घर से निकला था। रात में फोन आया कि उसे चोट लगी है और अस्पताल आने के लिए कहा गया। जब वह अस्पताल पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है।

अंकुश श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। उसकी मौत की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मुख्य आरोपित पहले भी जा चुका है जेल पुलिस जांच में सामने आया है कि मामले का मुख्य आरोपित अमन कुछ दिन पहले ही खन्ना पुलिस द्वारा मारपीट और गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक मामले और अंकुश के साथ चल रही रंजिश को भी जांच का हिस्सा बना रही है।