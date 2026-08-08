मालेरकोटला में कांग्रेस का बूथ अभियान शुरू होते ही हंगामा, मंच पर जाने से रोका तो भिड़े दो गुट; हुई नारेबाजी

संवाद सूत्र, मालेरकोटला। कांग्रेस की ओर से पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए शुरू किए गए ‘हर बूथ कांग्रेस मजबूत’ अभियान के तहत शनिवार को आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत ही गुटबाजी के कारण विवाद में घिर गई। कार्यक्रम स्थल पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब मंच पर जाने को लेकर कांग्रेस के दो गुटों के नेता और कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।

दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और अपने-अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। विवाद उस समय शुरू हुआ जब पूर्व विधायक जसवीर सिंह जस्सी कार्यक्रम के दौरान मंच की ओर जाने लगे। वहां मौजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के समर्थक कुछ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें मंच पर जाने से रोक दिया।

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