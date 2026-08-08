परिसीमन बिल को अकाली दल का समर्थन, PM मोदी से मुलाकात के बाद सुखबीर बादल का एलान
पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शिरोमणि अकाली दल ने केंद्र सरकार के सदन में सभी राज्यों की सीटों में 50% वृद्धि के प्रस्ताव का समर्थन किया है। ...और पढ़ें
HighLights
अकाली दल ने केंद्र के 50% सीट वृद्धि प्रस्ताव का समर्थन किया।
महिला आरक्षण और निष्पक्ष परिसीमन तत्काल लागू करने की मांग की।
SGPC ने महिला आरक्षण का उदाहरण पहले ही प्रस्तुत किया है।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अब केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स पर इसकी जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने भारत सरकार द्वारा सदन में सभी राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत की एकसमान वृद्धि के प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने जोर दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन तत्काल किया जाना चाहिए।
शिरोमणि अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और समान अधिकारों का समर्थन किया।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC Amritsar) ने अपने सदन में महिला आरक्षण का प्रावधान करके पहले ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते सुखबीर बादल।
संसद के समक्ष प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद शिरोमणि अकाली दल ने निष्पक्ष और समान परिसीमन की भी मांग की, जो सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे।
पीएम मोदी से मिले सुखबीर बादल
बता दें कि शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। संसद के मानसून सत्र के दौरान हुई इस मुलाकात ने पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
हालांकि दोनों दलों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर बादल के बीच पंजाब के विकास, कानून-व्यवस्था, कृषि, किसानों से जुड़े मुद्दों और राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इसे पंजाब की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
The Shiromani Akali Dal, at a meeting of its senior leaders in Chandigarh today, demanded the immediate implementation of the Women’s Reservation Bill in the country.— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 8, 2026
The Shiromani Akali Dal draws inspiration from the teachings of the Sikh Gurus, who championed the dignity,… pic.twitter.com/y7VP39zdyk