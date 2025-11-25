Language
    मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ तगड़ा एक्शन, धर्मकोट पुलिस ने 45 किलो चूरा पोस्त किया बरामद

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    मोगा जिले की पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्मकोट पुलिस ने 45 किलो चूरा पोस्त बरामद किया, जबकि बधनी कलां पुलिस ने हेरोइन और प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। अन्य आरोपियों को भी हेरोइन और नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    नशा तस्करी करने के विभिन्न मामलों में सात गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, मोगा। जिला पुलिस की ओर से अलग-अलग स्थानों से नशा तस्करी करने के आरोप में सात लोगों को काबू करके केस दर्ज किया है।

    थाना धर्मकोट के सहायक थानेदार कुलदीप सिंह ने बताया कि गांव दौलेवाला में सूचना के आधार पर सामने से आ रही एक इनोवा गाड़ी चालक बलजीत सिंह निवासी गांव दौलेवाला की तलाशी लेने पर उसके पास से 45 किलो चूरा पोस्त बरामद किया गया।

    वहीं थाना बधनी कलां के एएसआइ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि भयाना चौक बधनी कलां में गश्त के दौरान परमवीर सिंह उर्फ करण निवासी गांव बोडे के पास से 20 ग्राम हेरोइन व 15 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गईं।

    इसके अलावा थाना मैहना के हेड कोस्टेबल सचिन कुमार ने बताया कि पुल सेमनाला गांव बहोना के नजदीक गश्त के दौरान साहिब सिंह निवासी गांव रामूवाला कलां को 42 प्रतिबंधित गोलियां सहित काबू किया।

    वहीं थाना कोटईसे खां के सहायक थानेदार सुरजीत सिंह ने बताया कि संदिग्ध लोगों की तलाशी के दौरान दाना मंडी गांव मनावां के पास सतपाल उर्फ विक्की चावला निवासी कोटईसे खां 10 ग्राम हेरोइन व 26 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की।

    इसी के साथ थाना कोटईसे खां के हवलदार यादविंदर सिंह ने बताया कि मसीता रोड दौलेवाला के नजदीक पूर्ण सिंह उर्फ पुन्ना निवासी गांव दौलेवाला से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

    वहीं थाना सदर के हवलदार मेलक सिंह ने गांव घलकलां के नजदीक गुरदीप सिंह उर्फ जज्जी निवासी गांव घलकलां से सात ग्राम हेरोइन बरामद की।

    थाना अजीतवाल के सहायक थानेदार मोहकम सिंह ने अजीतवाल से चूहड़चक्क लिंक रोड अजीतवाल के नजदीक गश्त के दौरान जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला निवासी काऊके कलां जिला जगराओं, लुधियाना के 35 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की। सभी आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी है।