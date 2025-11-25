मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ तगड़ा एक्शन, धर्मकोट पुलिस ने 45 किलो चूरा पोस्त किया बरामद

संवाद सहयोगी, मोगा। जिला पुलिस की ओर से अलग-अलग स्थानों से नशा तस्करी करने के आरोप में सात लोगों को काबू करके केस दर्ज किया है। थाना धर्मकोट के सहायक थानेदार कुलदीप सिंह ने बताया कि गांव दौलेवाला में सूचना के आधार पर सामने से आ रही एक इनोवा गाड़ी चालक बलजीत सिंह निवासी गांव दौलेवाला की तलाशी लेने पर उसके पास से 45 किलो चूरा पोस्त बरामद किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं थाना बधनी कलां के एएसआइ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि भयाना चौक बधनी कलां में गश्त के दौरान परमवीर सिंह उर्फ करण निवासी गांव बोडे के पास से 20 ग्राम हेरोइन व 15 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गईं। इसके अलावा थाना मैहना के हेड कोस्टेबल सचिन कुमार ने बताया कि पुल सेमनाला गांव बहोना के नजदीक गश्त के दौरान साहिब सिंह निवासी गांव रामूवाला कलां को 42 प्रतिबंधित गोलियां सहित काबू किया। वहीं थाना कोटईसे खां के सहायक थानेदार सुरजीत सिंह ने बताया कि संदिग्ध लोगों की तलाशी के दौरान दाना मंडी गांव मनावां के पास सतपाल उर्फ विक्की चावला निवासी कोटईसे खां 10 ग्राम हेरोइन व 26 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की।