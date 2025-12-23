Language
    Punjab News: मोगा में कांग्रेस नेता को मारी गोली, अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर की फायरिंग; भारी पुलिस फोर्स तैनात

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    Punjab News: मोगा शहर में दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने पूर्व म्युनिसिपल काउंसलर नरेंद्र पाल सिद्धू के घर में घुसकर फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घ ...और पढ़ें

    पूर्व एमसी के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां मंगलवार, 23 दिसंबर को पूर्व म्युनिसिपल काउंसलर और सीनियर कांग्रेस नेता नरेंद्र पाल सिद्धू के घर में फायरिंग की गई। इस हमले में नरेंद्रपाल सिद्धू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मोगा मेडी सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    घर में घुसकर मारी गोली

    जानकारी के अनुसार, दो अज्ञात युवक दिनदहाड़े घर के अंदर दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अचानक हुए इस हमले में पूर्व एमसी नरेंद्र पाल सिद्धू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

    फिलहाल, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर देखरेख में लग हुए हैं।

    हमले की जांच में जुटी पुलिस

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी सुरक्षाबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया। पुलिस द्वारा मौके से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू कर दी गई है।

    फिलहाल हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।