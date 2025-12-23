Punjab News: मोगा में कांग्रेस नेता को मारी गोली, अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर की फायरिंग; भारी पुलिस फोर्स तैनात

जागरण संवाददाता, मोगा। पंजाब के मोगा शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां मंगलवार, 23 दिसंबर को पूर्व म्युनिसिपल काउंसलर और सीनियर कांग्रेस नेता नरेंद्र पाल सिद्धू के घर में फायरिंग की गई। इस हमले में नरेंद्रपाल सिद्धू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मोगा मेडी सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर में घुसकर मारी गोली जानकारी के अनुसार, दो अज्ञात युवक दिनदहाड़े घर के अंदर दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। गोलियों की आवाज सुनते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अचानक हुए इस हमले में पूर्व एमसी नरेंद्र पाल सिद्धू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

फिलहाल, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर देखरेख में लग हुए हैं। हमले की जांच में जुटी पुलिस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी सुरक्षाबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया। पुलिस द्वारा मौके से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू कर दी गई है।