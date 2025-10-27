मोगा में सीनियर BJP नेता सोनी मंगला पर खौफनाक हमला, हथियारबंद बदमाशों ने लूटे एक लाख रुपये

संवाद सहयोगी, मोगा। स्थानीय पुरानी अनाज मंडी में गत दिवस सीनियर भाजपा नेता व समाजसेवी सोनी मंगला की हथियारबंद लोगों की ओर से मारपीट की गई है, घायल को इलाज के लिए मोगा के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।

अस्पताल में दाखिल राकेश कुमार सोनी मंगला ने आरोप लगाया कि मारपीट के अलावा उनसे 1 लाख रुपये की भी छीन लिए गए है। राकेश कुमार उर्फ सोनी मंगला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसको धमकियां मिल रही थी।

भाजपा नेता ने कहा कि मोगा में सरेआम अमन-कानून की धज्जियां उड़ रही हैं तथा आम लोगों का जीना दूभर होकर रह गया है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक अजय गांधी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।