केंद्र ने पंजाब को घोषित किया आपदा पीड़ित राज्य, केंद्रीय मंत्री बोले खर्च का सर्टिफिकेट मिलते ही दी जाएगी अगली किस्त

केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब को गंभीर आपदा पीड़ित क्षेत्र घोषित किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए केंद्र सरकार हर संभव राशि देगी। उन्होंने पंजाब सरकार को पहले से उपलब्ध राशि खर्च करने और केंद्र को प्रमाण पत्र भेजने की सलाह दी ताकि अगली राशि मिल सके।

जागरण संवाददाता, मोगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पंजाब को गंभीर आपदा पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया है, इसका सीधा मतलब है कि जितना भी पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मदद के लिए धनराशि की जरूरत होगी केंद्र सरकार हर हाल में उतनी राशि देगी, लेकिन अगली राशि तभी मिलेगी जब राज्य सरकार के पास प्राकृतिक आपदा में पहले से उपलब्ध राशि खर्च करके उसका प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि पंजाब क्रिटिकल बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने का मकसद ही यह है पीड़ितों को पुनर्वासित करने में जितनी भी राशि खर्च होगी केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से वह राशि देगी। पंजाब सरकार को उसमें सिर्फ 25 फीसदी अपना हिस्सा देना होगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने पंजाब सरकार को नसीहत दी कि पंजाब सरकार जल्द से जल्द पहले से उपलब्ध राशि लोगों को राहत देने में खर्च करे। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि जिस समय वे ग्राउंड जीरो पर बाढ़ प्रभावित संघेडा गांव का दौरा कर रहे थे उन्हें एक महिला मिली जिसका घर पूरी तरह से बाढ़ में ध्वस्त हो चुका है इस संबंध में जब उन्होंने उनके साथ मौजूद एडीसी से पूछा कि अभी तक इनको सहायता क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई है तो एडीसी ने भरोसा दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मदद करेंगे, चिंताजनक बात यह है कि अब तक ऐसे लोगों की सूची बनाकर उनका प्रपोजल तैयार होना चाहिए था, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद में गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिनके भी मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं या बाढ़ में बह चुके हैं उनको तो तत्काल प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करके उसका लाभ देना शुरू कर देना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब ऐसा राज्य है जिसने किसान फसल बीमा योजना अपने राज्य में लागू नहीं की है अगर यह योजना पंजाब में लागू हो जाती है तो किसानों को तत्काल इस योजनाओं में लाभ मिलना शुरू हो जाता यहां तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हुई है किसान ग्रामीण योजना में तो अगर किसी की 20% फसल भी नष्ट होती है तो उसमें भी उसके नुकसान का बीमा क्लेम मिलने का प्रावधान है।

केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कोरियन ने कहा पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए पंजाब के लोग देश के हर संकट में खड़े होते हैं देश का पेट पलते हैं आज पंजाब पर मुसीबत है किसी भी राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठकर ईमानदारी से उसकी मदद में सबको झुकना चाहिए केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद के प्रति प्रतिबंध है लेकिन जो की राहत की राशि पहुंचना की राज्य सरकार का काम है राज्य सरकार इस काम को तत्काल शुरू करे ताकि यह राशि खर्च होना शुरू होते ही केंद्र से अगली किस्त पंजाब सरकार को मिल सके।