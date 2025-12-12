Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोगा में बंबीहा गैंग के गुर्गे से पुलिस की मुठभेड़, जांघ में गोली लगने से घायल; एक गैंगस्टर गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:06 PM (IST)

    मोगा में पुलिस और विदेश में बैठे प्रभदासू धासों गैंग के एक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गैंगस्टर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले ...और पढ़ें

    Hero Image

    मोगा में बंबीहा गैंग के गुर्गे से पुलिस की मुठभेड़। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, मोगा। स्थानीय लोहारा चौक के निकट नहर की पटरी पर शुक्रवार को देर शाम जिला पुलिस की ओर से विदेश में बैठे प्रभदासू धासों गैंग जो बंबीहा गैंग से संबंधित है, उसके गैंगस्टर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जिसके दाये जांघ में गोली लगने के बाद उसको लहूलुहान अवस्था में इलाज के लिए मोगा के सिविल अस्पताल में ले जाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जहां से उसको प्राथमिक उपचार देते हुए फरीदकोट रेफर कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी मोगा अजय गांधी ने बताया कि थाना सिटी वन की टीम पैट्रोलिंग कर रही थी कि पुलिस को सूचना मिली कि विदेश में बैठे प्रभदासू धासों गैंग जो बंबीहा गैंग से संबंधित है, उनका एक गुर्गा गुरविंदर सिंह गिंदी निवासी तलवंडी बुध सिंह वाला तरनतारन जिले में घूम रहा है। उसके पास वैपन भी हो सकता है। वह बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुई।

    पुलिस ने एसपी ,एसपीडी समेत सीआईए स्टाफ पुलिस की ओर से लोहारा चौक के पास कार्रवाई की गई । ऐसे में उक्त आरोपित को काबू करने का प्रयास किया गया तो आरोपित गुर्गे की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपित के दाय जांघ पर गोली लगने से वह घायल हो गया। ऐसे में पुलिस ने आरोपित को काबू किया गया है।

    जिसको तुंरत इलाज के लिए मोगा के सिविल अस्पताल में ले जाया गया। एसएसपी ने बताया कि आरोपित मोगा जिले में बड़े कारोबारी को फोन पर रंगदारी मांगने समेत धमका रहा है।

    उक्त आरोपित की ओर से 20 नवंबर को भी मोगा के अमृतसर रोड स्थित एक कारोबारी की दुकान के बाहर फायरिंग करने समेत उसे 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी । जिसके एवज में थाना सिटी वन में 256 नंबर एफआरआई के अधीन केस दर्ज किया गया था।