मोगा: बैन के बावजूद खुलेआम बिक रही 'मौत की डोर', शिव सेना हिंदुस्तान ने प्रशासन से लगाई सख्ती बरतने की गुहार

संवाद सहयोगी, मोगा। जिला पुलिस प्रशासन की ओर से भले ही प्लास्टिक डोर पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी प्लास्टिक डोर की डोर का कारोबार चोरी छिपे हो रहा है।

शिव सेना हिंदोस्तान ने प्रशासन से प्लास्टिक डोर पर सख्ती से पाबंदी लगाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में शिव सेना हिंदोस्तान के पंजाब उपप्रमुख राम बचन राय व महिला विंग की प्रधान मनदीप शर्मा ने बताया कि प्लास्टिक की डोर परिदों के पर तक काट देती है।