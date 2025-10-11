मोगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो हेरोइन जब्त; तीन आरोपियों को पकड़ा
मोगा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो हेरोइन जब्त की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह हेरोइन तस्करी के लिए लाई गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके और आगे की जांच जारी है।
संवाद सहयोगी,मोगा। एसएसपी अजय गांधी के दिशा-निर्देशों पर एसपीआई बाल कृष्ण सिंगला, डीएसपीडी सुखअमृत सिंह के नेतृत्व में मोगा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब सीआईए स्टाफ की पुलिस द्वारा तीन तस्करों को मोटरसाइकिल समेत काबू करके उनके पास से पांच किलो 17 ग्राम हेरोइन बरामद करके केस दर्ज किया है।
एसएसपी अजय गांधी ने कहा कि सीआईए स्टाफ के एएसआई अशोक कुमार पुलिस पार्टी के साथ गश्त के दौरान संदिग्ध लोगों की तलाश हेतु गांव डगरू मेन जी.टी.रोड मोगा-फिरोजपुर रोड पर रेलवे फाटक के नजदीक बने फ्लाई ओवर के नीचे मौजूद थे।
गुप्त सूचना मिली कि बोबी सिंह, गुरमेज सिंह निवासी फिरोजपुर, दलजीत सिंह उर्फ गोपी निवासी फाजिल्का हेरोइन बेचने का धंधा करते हैं वह हेरोइन की सप्लाई करने के लिए मोगा जिले में आए हुए हैं तथा इस समय तीनों मोटर साइकिल पर सवार होकर गांव खुखराना की दाना मंडी में खड़े हेरोइन सप्लाई करने के लिए ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस पर पुलिस द्वारा थाना सदर में तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको काबू कर लिया।
उन्होंने कहा कि डी.एस.पी.डी. सुखअमृत सिंह के नेतृत्व में तलाशाी के दौरान 5 किलो 17 ग्राम हेरोइन बरामद करके आज मानयोग अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा, जिनसे और हेरोइन तस्करी के सुराग मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बोबी सिंह व गुरमेज सिंह के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। जबकि दलजीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ पहले थाना जलालाबाद में मामले दर्ज हैं।
