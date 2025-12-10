Language
    मोगा पुलिस की कार्रवाई, रंजिश के चलते मारपीट करने वाले दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज

    By Raj Kumar Raju Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    मोगा के थाना सिटी पुलिस ने एपेक्स कॉलोनी में रंजिश के चलते एक व्यक्ति से मारपीट करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अवतार सिंह नामक ...और पढ़ें

    मोगा में रंजिश के चलते मारपीट, दो पर मामला दर्ज।

    संवाद सहयोगी, मोगा। थाना सिटी पुलिस द्वारा एपेक्स कॉलोनी में रंजिश के चलते व्यक्ति से मारीट करने वाले दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना सिटी के सहायक थानेदार मलकीत सिंह ने कहा कि अवतार सिंह निवासी अपेक्स कॉलोनी मोगा ने कहा कि पुरानी रंजिश के चलते अमनदीप सिंह व रंजीत सिंह ने उनको घेरकर मारपीट करके घायल कर दिया।

    उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया। अवतार सिंह ने कहा कि उसने अपने घर में भंैस रखी हुई थीं तथा आरोपी इस पर ऐतराज व बहसबाजी करते थे। इसी के चलते उस पर हमला किया गया। जांच अधिकारी सहायक थानेदार मलकीत सिंह ने कहा कि अमनदीप सिंह व रंजीत सिंह के खिलाफ थाना सिटी में केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।