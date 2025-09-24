मोगा में पुलिस की कार्रवाई, नशा तस्करी के आरोप में तीन गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोगा। जिला पुलिस की ओर से नशा तस्करी के आरोप में तीन लोगों को काबू करके केस दर्ज किया है। थाना कोटईसे खां के एएसआई गुरमेज सिंह ने कहा कि उन्होंने गांव दौलेवाला के नजदीक जागीर सिंह निवासी गांव दौलेवाला की तलाशी लेने पर सात किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है।

वहीं, थाना निहाल सिंह वाला के एसआइ रंजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने गांव खोटे के पास लखविंदर सिंह लक्खू निवासी गांव खोटे को 10 ग्राम हेरोइन समेत काबू किया है।

वहीं, थाना सदर के एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि उन्होंने गश्त के दौरान सलीना रोड घलकलां के नजदीक सुरिंदर सिंह उर्फ काली निवासी गांव घलकलां को 10 ग्राम हेरोइन समेत काबू किया है। आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी गई है।