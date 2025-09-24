Language
    मोगा में पुलिस की कार्रवाई, नशा तस्करी के आरोप में तीन गिरफ्तार

    By RAJ KUMAR RAJU Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:33 PM (IST)

    मोगा जिला पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटईसे खां पुलिस ने 7 किलो चूरा पोस्त बरामद किया जबकि निहाल सिंह वाला पुलिस ने 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। सदर पुलिस ने भी 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

    मोगा पुलिस ने नशा तस्करी के तीन आरोपियों को दबोचा। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मोगा। जिला पुलिस की ओर से नशा तस्करी के आरोप में तीन लोगों को काबू करके केस दर्ज किया है। थाना कोटईसे खां के एएसआई गुरमेज सिंह ने कहा कि उन्होंने गांव दौलेवाला के नजदीक जागीर सिंह निवासी गांव दौलेवाला की तलाशी लेने पर सात किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है।

    वहीं, थाना निहाल सिंह वाला के एसआइ रंजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने गांव खोटे के पास लखविंदर सिंह लक्खू निवासी गांव खोटे को 10 ग्राम हेरोइन समेत काबू किया है।

    वहीं, थाना सदर के एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि उन्होंने गश्त के दौरान सलीना रोड घलकलां के नजदीक सुरिंदर सिंह उर्फ काली निवासी गांव घलकलां को 10 ग्राम हेरोइन समेत काबू किया है। आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी गई है।