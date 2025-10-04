Language
    मोगा: बाघापुराना में सुनार की दुकान पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने वालों ने की फायरिंग, शहर में दहशत का माहौल

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:36 PM (IST)

    मोगा के बाघापुराना में सुनार की दुकान पर रंगदारी मांगने के लिए हमलावरों ने फायरिंग की। दोपहर 318 बजे वरिंदर सिंह उर्फ विक्की को 1 करोड़ रुपये की रंगदारी के लिए फोन आया। 330 बजे मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने दुकान और घर के बाहर पांच फायर किए जिससे शीशे टूट गए लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। हमलावरों ने फिरौती न देने पर घर में घुसकर हमला करने की धमकी दी।

    मोगा के बाघापुराना में सुनार की दुकान पर रंगदारी मांगने के लिए हमलावरों ने फायरिंग की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मोगा। मोगा के कस्बा बाघा पुराना के गांव माड़ी मुस्तफा में सुनार की दुकान पर रंगदारी मांगने को लेकर दोपहर बाद हमलावरों द्वारा फायरिंग की गई है। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौका पर पहुंच गया है।

    मिली जानकारी के अनुसार गांव माडी मुस्तफा निवासी वरिंदर सिंह उर्फ विक्की जो सुनार का काम करते हैं उनको दोपहर 3:18 पर 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने को लेकर एक फोन कॉल आया। यही नहीं 3:30 पर कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए जिन्होंने सुनार की दुकान और घर के बाहर करीब पांच फायर किए।

    इस दौरान गोलियां भले ही दुकान के शीशे पर लगी लेकिन कोई जाने नुकसान होने से बचाव हो गया। रंगदारी मांगने आए लोगों ने फिर से दुकानदार को फोन करके सूचित किया था। यह तो एक नोटिस है। वह उनके घर में भी घुसकर घटना को अंजाम दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह गांव माड़ी मुस्तफा निवासी शिवा किराना स्टोर जहां फायरिंग की गई थी।

    वहीं राजेआना में भी फायरिंग के उपरांत बघा पुराना में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। यही नहीं शुक्रवार को दोपहर बाद गांव लगेआना खुर्द में भी फायरिंग की गई थी। इस दौरान दो गुटों में हुई फायरिंग की घटना के चलते एक युवक के घायल होने समेत एक की मौत हो गई।

    पुलिस भले ही उक्त मामले में जानकारी देने से बचती रही है लेकिन अपने स्तर पर जांच चलाए हुए हैं। वहीं शनिवार को दोपहर बाद गांव माडी मुस्तफा में हुई घटना को लेकर एसपीडी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौका पर पहुंच कर अपनी जांच करने में लग गए हैं।