मोगा कोर्ट में बच्चे की तस्वीर लेने को लेकर भिड़ गए दो गुट, चार के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

मोगा में जिला कोर्ट परिसर में बच्चे की तस्वीर लेने को लेकर दो गुटों में कहासुनी हो गई। शिकायत के अनुसार राजीव धवन की बहन का उसके पति से कोर्ट में मामला चल रहा है। आरोप है कि जब राजीव ने बच्चे की तस्वीर लेने का विरोध किया तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया।

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के थाना सिटी वन पुलिस की ओर से जिला कोर्ट परिसर में चल रहे दो पक्षों के विवाद के चलते बच्चे की फोटो खींचने पर व्यक्ति पर तेजधार हथियारों से हमला किए जाने के आरोप में ससुराली पक्ष के चार लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना सिटी वन के एएसआई बूटा सिंह ने कहा कि राजीव धवन निवासी पत्ती मालोकी ने पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि उसकी बहन सोनिया का अपने पति के साथ मोगा अदालत में केस चल रहा है। 19 सितंबर को केस की तारीख के संबंध में दोनों पक्ष अदालत में मौजूद थे।

पेशी के बाद जब वह अपनी बहन को साथ लेकर घर चला तो दूसरे पक्ष का वकील ने कहा कि दो मिनट के लिए बच्चे को उसके पिता अनुज बांबा के साथ मिला दे, कोई गिफ्ट देना है। जहां अनुज बाबा के नाम जगदीश बांबा बच्चे की फोटो खींचने लगा तो उसने उनको फोटो खींचने से मना किया तो अनुज बांबा, जगदीश बांबा, निशा बांबा, नंद किशोर ने मिलकर उसकी बुरी तरह मारपीट करनी शुरू करते हुए उस पर तेजधार हथियारों से प्रहार किया गया।