मोगा में भाजपा दफ्तर के बाहर खालिस्तानी चेतावनी! PU के केन्द्रीयकरण के विरोध में शरारती तत्वों ने लगाए धमकी भरे पोस्टर

संवाद सहयोगी, मोगा। पुरानी दाना मंडी में भाजपा के दफ्तर के बाहर शरारती तत्वों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के केन्द्रीयकरण करने की कोशिश के विरोध में खालिस्तानियों का चेतावनी पोस्टर चस्पा दिया। इससे मंडी में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस अफसर व भारी संख्या में पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंची और पोस्टर को उतारकर छानबीन शुरू की। जानकारी के अनुसार भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डा. सीमांत गर्ग ने बताया कि वीरवार सुबह पुरानी दाना मंडी में भाजपा के दफ्तर में उनके आफिस इंचार्ज जतिंदर चड्ढा सुबह नौ बजे के लगभग जब दफ्तर पहुंचे तो देखा कि बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।

उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी के केन्द्रीयकरण करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ खालिस्तान की तरफ से चेतावनी दी गई थी। उस पर लिखा था कि यदि यूनिवर्सिटी का केन्द्रीयकरण करने की कोशिश की गई तो यूनिवर्सिटी को बैन करके जलाकर राख कर देंगे।