    मोगा में भाजपा दफ्तर के बाहर खालिस्तानी चेतावनी! PU के केन्द्रीयकरण के विरोध में शरारती तत्वों ने लगाए धमकी भरे पोस्टर

    By Raj Kumar Raju Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:47 PM (IST)

    मोगा में भाजपा कार्यालय के बाहर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा चेतावनी पोस्टर लगाए जाने से सनसनी फैल गई। पोस्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी के केन्द्रीयकरण का विरोध किया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोस्टर को हटा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और शरारती तत्वों की तलाश कर रही है।

    Hero Image

     भाजपा कार्यालय में शरारती तत्वों ने खालिस्तानियों का चेतावनी पोस्टर लगाया (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, मोगा। पुरानी दाना मंडी में भाजपा के दफ्तर के बाहर शरारती तत्वों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के केन्द्रीयकरण करने की कोशिश के विरोध में खालिस्तानियों का चेतावनी पोस्टर चस्पा दिया। इससे मंडी में हड़कंप मच गया।

    सूचना मिलने पर पुलिस अफसर व भारी संख्या में पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंची और पोस्टर को उतारकर छानबीन शुरू की। जानकारी के अनुसार भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डा. सीमांत गर्ग ने बताया कि वीरवार सुबह पुरानी दाना मंडी में भाजपा के दफ्तर में उनके आफिस इंचार्ज जतिंदर चड्ढा सुबह नौ बजे के लगभग जब दफ्तर पहुंचे तो देखा कि बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी के केन्द्रीयकरण करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ खालिस्तान की तरफ से चेतावनी दी गई थी। उस पर लिखा था कि यदि यूनिवर्सिटी का केन्द्रीयकरण करने की कोशिश की गई तो यूनिवर्सिटी को बैन करके जलाकर राख कर देंगे।

    मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने बताया कि यह पोस्टर किसी कम पढ़े लिखे शरारती तत्व का काम है। उसने हिंदी, पंजाबी की भाषा का इस्तेमाल करके लिखा है, जिसकी कोई भी बात नहीं बन रही।

    उसकी तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पता लगाया जाएगा कि यह शरारत किसने की है और उसका उद्देश्य क्या था। जल्द ही इस शरारती तत्व को काबू करके सारी जानकारी प्राप्त की जाएगी।

    इस संबंध में डा. सीमांत गर्ग ने कहा कि घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने पर पुलिस ने जिस प्रकार मुस्तैदी दिखाते हुए इस घटना का पोस्टर अपने हाथ में लेकर कार्रवाई शुरू की है उससे हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्दी से जल्द अज्ञात शरारती तत्व को काबू करेगी।