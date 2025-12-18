मोगा में विदेश भेजने का झांसा देकर महिला से 7 लाख और पासपोर्ट ठगे, दो एजेंटों पर FIR

संवाद सहयोगी, मोगा। थाना मैहना की पुलिस द्वारा गांव चुगावा में एक महिला को विदेश भेजने का झांसा देकर पासपोर्ट, 7 लाख रुपये ठगने के आरोप में दो ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना मैहना के सहायक थानेदार नाहर सिंह ने कहा कि हरविंदर सिंह निवासी गांव चुगावां ने एसएसपी को दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि पुनीत धीर निवासी गुरुहरसहाय व कुंवरजीत सिंह सेठी निवासी लुधियाना ने उसकी पत्नी सरबजीत कौर को विदेश भेजने का झांसा देकर उससे उसकी पत्नी का पासपोर्ट व 7 लाख रुपये हासिल कर लिए।

जिस उपरांत आरोपियों द्वारा उक्त पासपोर्ट पर वीजे के जाली स्टीकर लगाकर फोटो उसको भेजी गई तथा उसके बाद आरोपितों की ओर से उसको आठ लाख रुपए देकर राजीनामा कर लिया गया था। राजीनामा के अनुसार जब आरोपितों ने कहा कि जब वह उसकी पत्नी का पासपोर्ट वापस कर देंगे तो उसको एक लाख रुपये वापस कर देंगे। लेकिन आारोपितों ने फर्जी स्टीकर व्हट्सप पर भेजकर तथा पासपोर्ट पर वीजे के जाली स्टीकर लगाकर धोखाधड़ी गई है।