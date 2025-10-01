पुलिस की वर्दी में ठग... मोगा में कानून के खाकी पहनकर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंड़ाफोड़; 4 आरोपी काबू

मोगा के थाना अजीतवाल पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को धमकाकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पुलिस की वर्दियां और एक कार बरामद की गई है। गिरोह के दो सदस्य अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यह गिरोह लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलता था।

एसपी डी बाल कृष्ण सिंगला ने प्रेसवार्ता में बताया कि थाना अजीतवाल के सहायक थानेदार सुरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें ढुडीके रोड पर रेलवे फाटक अजीतवाल के नजदीक सूचना मिली कि दर्शन सिंह उर्फ राजू, रवि सिंह उर्फ रवि, चंद सिंह उर्फ कमलू, गुरविंदर सिंह उर्फ लाली, सतनाम सिंह निवासी गांव फतेहगढ़ कोरोटाना व धीरा सिंह निवासी गांव ततारिये वाला पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलते हैं। इनके खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं।

इस समय वे लोग स्विफ्ट डिजायर कार में गांव चूहड़चक्क से अजीतवाल की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर उन्होंने तुरंत नाकाबंदी की तो दो एनजीओ की वर्दियां, तीन ओआर की वर्दियां व कार सहित गुरविंदर सिंह उर्फ लाली, रवि सिंह उर्फ रवि, चंद सिंह उर्फ कमलू, धीरा सिंह निवासी गांव ततारिये वाला को काबू कर लिया।