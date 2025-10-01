Language
    पुलिस की वर्दी में ठग... मोगा में कानून के खाकी पहनकर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंड़ाफोड़; 4 आरोपी काबू

    By RAJ KUMAR RAJU Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    मोगा के थाना अजीतवाल पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को धमकाकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पुलिस की वर्दियां और एक कार बरामद की गई है। गिरोह के दो सदस्य अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यह गिरोह लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलता था।

    पुलिस की वर्दी पहन ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब।

    संवाद सहयोगी, मोगा। थाना अजीतवाल पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को धमकाकर ठगी करने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। गिरोह के चार सदस्यों को काबू किया गया है। वहीं, दो अन्य सदस्य फरार हैं। पकड़े आरोपितों से पांच वर्दियां और एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है।

    एसपी डी बाल कृष्ण सिंगला ने प्रेसवार्ता में बताया कि थाना अजीतवाल के सहायक थानेदार सुरजीत सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें ढुडीके रोड पर रेलवे फाटक अजीतवाल के नजदीक सूचना मिली कि दर्शन सिंह उर्फ राजू, रवि सिंह उर्फ रवि, चंद सिंह उर्फ कमलू, गुरविंदर सिंह उर्फ लाली, सतनाम सिंह निवासी गांव फतेहगढ़ कोरोटाना व धीरा सिंह निवासी गांव ततारिये वाला पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलते हैं। इनके खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं।

    इस समय वे लोग स्विफ्ट डिजायर कार में गांव चूहड़चक्क से अजीतवाल की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के आधार पर उन्होंने तुरंत नाकाबंदी की तो दो एनजीओ की वर्दियां, तीन ओआर की वर्दियां व कार सहित गुरविंदर सिंह उर्फ लाली, रवि सिंह उर्फ रवि, चंद सिंह उर्फ कमलू, धीरा सिंह निवासी गांव ततारिये वाला को काबू कर लिया।

    वहीं, दर्शन सिंह, सतनाम सिंह, धीरा सिंह फरार चल हैं। उनकी तलाश में छापामारी की जा रही है। उक्त लोगों के खिलाफ थाना अजीतवाल में केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसपी बाल कृष्ण सिंगला ने बताया कि आरोपितों की ओर से ढुडीके की निवासी एक महिला से डेढ़ लाख रुपये लेने की रणनीति बनाई गई थी जिसमें वे कामयाब नहीं हो पाए।