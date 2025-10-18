दीपावली पर पंजाब पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड और नगर निगम को अलर्ट रहने के निर्देश

Language
    By Raj Kumar Raju Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:07 AM (IST)

    मोगा में दीपावली के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इमरजेंसी सेवाएं तैयार रखी हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए हैं। पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाएगी। एसएसपी ने संदिग्धों की सूचना देने की अपील की है। लोगों से शांतिपूर्वक और सुरक्षित दीपावली मनाने का आग्रह किया गया है।

    दीपावली को लेकर पंजाब पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता। (फोटो प्रतीकात्मक)

    संवाद सहयोगी, मोगा। दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड व सेहत विभाग ने कमर कस ली है। वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से इमरजैंसी को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है। वही चमड़ी रोग,नेत्र रोग समेत अन्य डाक्टरों की डयूटी लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की ओर से भी भीडभाड वाले क्षेत्रों व अन्य बाजारों में पुलिस की तैनाती करने के लिए पूरी तैयारी कर दी गई है। ताकि जिले के लोग पूरे अमन शांति के दीपावली का त्योहार मिलजुल कर मना सके। दीपावली को लेकर विभिन्न थानों की पुलिस फ्लैग मार्च निकाला जाएगा।

    वहीं लोगों को ग्रीन दीपावली मनाने का संदेश भी दिया गया। दीवाली वाले दिन 300 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी विभिन्न चौक-चौराहों व जिले के एंट्री प्वाइंट्स पर तैनात रहेंगे। वहीं फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से आपात परिस्थितियों में संपर्क करने के लिए 01636-220123 ,101 नंबर जारी किए हैं। जबकि सेहत विभाग के अधिकारियों का भी दावा है कि उन्होंने सिविल अस्पताल सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में अग्रिम तैयारी करते हुए बर्न वार्ड बना लिया है।

    एसएसपी अजय गांधी ने बताया कि दीपावली पर लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाए रखने के लिए सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। जिले के एंट्री प्वाइंट्स से लेकर शहरों के चौक चौराहों में पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें।

    इमरजैंसी में रहेगी डाक्टरों की तैनाती

    दीपावली के पर्व को देखते हुए इमरजेंसी स्टाफ पूरी तरह अलर्ट हो गया है ,इस संबंध में जानकारी देते हुए इमरजेंसी इंचार्ज डाक्टर कुलदीप कुमार ने बताया कि दीपावली की रात पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए इमरजेंसी स्टाफ को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। दीपावली की रात इमरजेंसी विभाग में एक नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपाली सेठी ,चमड़ी रोग विशेषज्ञ डाक्टर जसप्रीत कौर, हड्डी रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनिंदरजीत सिंह तथा सर्जन डाक्टर अरबाज गिल को तैनात किया गया है ।

    डा. कुलदीप कुमार ने बताया कि दीपावली की रात पटाखों के कारण कई दुर्घटनाएं सामने आती हैं इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को पटाखा चलाने के दौरान उनके साथ रहकर पटाखे चलाए जाएं, इसके अलावा जहां तक संभव हो पटाखे खुले स्थान पर जाकर ही चलाने समेत सूती कपड़े पहनकर रखना चाहिए।

    भीडभाड वाले क्षेत्रों समेत चौराहों पर होगी पुलिस की तैनाती

    सिक्योरिटी इंचार्ज इंस्पेक्टर हरविंदर सिंह ने बताया कि दीपावली के पर्व को लेकर शहर में अमन शांति बनाए रखने के लिए जहां पटाखे वाले स्टाल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, वहीं अनआधिकारिक तौर पर पटाखों का स्टाल लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शहर में अमन शांति बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, जबकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी, ताकि हिंदू-सिख भाईचारे का सबसे बड़ा पर्व दीपावली लोग मिलजुल कर मना सके।

    उन्होंने लोगों से अपील की है कि शरारती तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके । इसके अलावा हुल्डबाजी को रोकने के लिए नाकाबंदी भी की जा रही है ,शहर के हर चौराहे पर पुलिस पार्टी की तैनाती कर दी जाएगी।