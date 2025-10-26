मोगा: निहाल सिंह वाला में पराली जलाने पर सख्ती, SDM स्वाति टिवाना ने दिया कार्रवाई का अल्टीमेटम
एसडीएम स्वाति टिवाना ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए निहाल सिंह वाला में एक बैठक की। उन्होंने पराली जलाने पर प्रतिबंध के सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और अधिकारियों से किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जागरूक करने को कहा। एसडीएम ने पराली जलाने के मामले सामने आने पर तुरंत कार्रवाई करने और दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है।
संवाद सहयोगी, मोगा। धान की पराली जलाने की रोकथाम के संबंध में आज उप-मंडल मजिस्ट्रेट स्वाति टिवाना द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट निहाल सिंह वाला के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक निहाल सिंह वाला, खेती विकास एवं पंचायत अधिकारी निहाल सिंह वाला, सभी कानूनगो, क्लस्टर अधिकारी, नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक के दौरान एस.डी.एम स्वाति टिवाना ने कहा कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी क्लस्टर एवं नोडल अधिकारी किसानों के निरंतर संपर्क में रहें, जागरूकता अभियान चलाएँ और पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध मशीनरी जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर आदि के उपयोग की जानकारी प्रदान करें।
उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ भी पराली जलाने के मामले सामने आते हैं, वहं तुरंत कार्रवाई की जाए। एस.डी.एम ने सभी अधिकारियों को फील्ड विजिट कर प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है ताकि कोई भी किसान इन आदेशों का उल्लंघन न करे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन मामलों की निगरानी कर रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।