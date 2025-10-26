मोगा: निहाल सिंह वाला में पराली जलाने पर सख्ती, SDM स्वाति टिवाना ने दिया कार्रवाई का अल्टीमेटम

संवाद सहयोगी, मोगा। धान की पराली जलाने की रोकथाम के संबंध में आज उप-मंडल मजिस्ट्रेट स्वाति टिवाना द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट निहाल सिंह वाला के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक निहाल सिंह वाला, खेती विकास एवं पंचायत अधिकारी निहाल सिंह वाला, सभी कानूनगो, क्लस्टर अधिकारी, नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बैठक के दौरान एस.डी.एम स्वाति टिवाना ने कहा कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी क्लस्टर एवं नोडल अधिकारी किसानों के निरंतर संपर्क में रहें, जागरूकता अभियान चलाएँ और पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध मशीनरी जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर आदि के उपयोग की जानकारी प्रदान करें।