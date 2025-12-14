मोगा: धुंध के चलते पुल से नीचे गिरा कार, चुनाव ड्यूटी पर जा रहे अध्यापक दंपती की मौत
मोगा के बाघापुराना के पास संगतपुरा गांव में रविवार सुबह धुंध के कारण एक कार रजबाहे में गिर गई, जिससे अध्यापक दंपती की मौत हो गई। सरकारी अध्यापक कमलजीत ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोगा। कस्बा बाघापुराना के तहत संगतपुरा गांव के पास रविवार को सुबह करीब छह बजे पुल से कार गिरने से एक अध्यापक दंपती की मौत हो गई है। हादसा धुंध की वजह से हुआ।
जानकारी के अनुसार सरकारी अध्यापक कमलजीत कौर की चुनावी ड्यूटी गांव माड़ी मुस्तफा में लगी होने के चलते जसकरण सिंह अपनी पत्नी कमलजीत कौर सुबह करीब छह बजे कार में ड्यूटी पर छोड़ने के लिए जा रहा था।
सुबह घने कोहरे व धुंध के कारण कार संगतपुरा गांव के पास रजबाहे के पुल से रजबाहे में गिर गई, हादसे के दौरान गांव के कुछ लोगों ने उन्हें पानी से बचाने की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने दोनों को बाघापुराना के सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जसकरण सिंह व कमलजीत कौर मृत घोषित कर दिए गए।
बताया जा रहा है कि मृतक जसकरण सिंह गांव खोटे में अंग्रेजी के अध्यापक जबकि कमलजीत कौर गांव पत्तोहीरा सिंह में अध्यापक तैनात थीं। इस दर्दनाक हादसे को लेकर पूरे अध्यापक यूनियन ने दुख का इजहार किया है।
