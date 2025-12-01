कूरियर से कनाडा अफीम भेजने का खेल बेनकाब, मोगा पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा
मोगा पुलिस ने कूरियर से कनाडा अफीम भेजने के मामले में तीन और लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें मुख्य आरोपी मनदीप कौर की सास भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में एक भाजपा नेत्री पर भी कार्यवाई हो सकती है, क्योंकि उस पर पहले भी आरोप लग चुके हैं।
संवाद सहयोगी, मोगा। थाना सिटी वन पुलिस की ओर से कोरियर पार्सल के जरिए कनाडा अफीम भेजने के मामले में 2 महीने की जांच के बाद तीन और आरोपियों को नामजद किया है।
नामजद किए गए आरोपितों में 27 नवंबर को गिरफ्तार की आरोपित मनदीप कौर की सास गुलशनजीत कौर भी है, जिसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी।
इसके अलावा उनका साथ देने वाले दो और लोग कुलदीप कौर और मनजीत सिंह शामिल है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं की घरेलू नौकरानी कुलदीप कौर और अफीम के दलाल मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
गुलशनजीत कौर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलशनजीत कौर की गिरफ्तारी के बाद भाजपा की एक नेत्री पर भी कार्रवाई की संभावना है क्योंकि कुछ दिन पहले पूर्व मेयर द्वारा सोशल मीडिया पर जारी की वीडियो में महिला नेत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे।
थाना सिटी वन के इंस्पेक्टर वरुण कुमार ने बताया कि 29 सितंबर को कोरियर पार्सल से 450 ग्राम अफीम मिलने के मामले में 4 अक्टूबर को थाना सिटी वन की पुलिस ने मनदीप कौर और उसके पति सरताज को नामजद किया था।
पुलिस ने दो महीने की जांच के बाद 26 नवंबर को मनदीप कौर को उसके घर गोदेवाला से गिरफ्तार किया था।
इंस्पेक्टर वरुण कुमार ने बताया कि पुलिस ने नौकरानी कुलदीप कौर को गिरफ्तार करके उसके पास से एक अटैची बरामद किया है, जिसमें अफीम लगा बर्तन लिफाफा व अन्य सामान मिला है।
जबकि गुलशनजीत कौर ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। उसने अफीम वाले बर्तन समेत अन्य सामान अटैची में डालकर अपने घर की नौकरानी कुलदीप कौर को दिया था।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि गुलशनजीत कौर को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
