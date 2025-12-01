कूरियर से कनाडा अफीम भेजने का खेल बेनकाब, मोगा पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा

संवाद सहयोगी, मोगा। थाना सिटी वन पुलिस की ओर से कोरियर पार्सल के जरिए कनाडा अफीम भेजने के मामले में 2 महीने की जांच के बाद तीन और आरोपियों को नामजद किया है।

नामजद किए गए आरोपितों में 27 नवंबर को गिरफ्तार की आरोपित मनदीप कौर की सास गुलशनजीत कौर भी है, जिसने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी।

इसके अलावा उनका साथ देने वाले दो और लोग कुलदीप कौर और मनजीत सिंह शामिल है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं की घरेलू नौकरानी कुलदीप कौर और अफीम के दलाल मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

गुलशनजीत कौर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलशनजीत कौर की गिरफ्तारी के बाद भाजपा की एक नेत्री पर भी कार्रवाई की संभावना है क्योंकि कुछ दिन पहले पूर्व मेयर द्वारा सोशल मीडिया पर जारी की वीडियो में महिला नेत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे।