    मोगा के कोकरी कलां में पुरानी रंजिश का खूनी खेल, तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में दो सरपंचों समेत चार नामजद

    By Raj Kumar Raju Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:58 AM (IST)

    मोगा जिले के गांव कोकरी कलां में पुरानी रंजिश के चलते एक घर पर तेजधार हथियारों से हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने दो सरपंचों समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घायल व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    तेजधार हथियारों से हमला कर घायल करने के आरोप में दो सरपंचों समेत चार नामजद (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, मोगा। जिले के गांव कोकरी कलां में स्थित एक घर में रंजिश के चलते तेजधार हथियारों से हमला करके घायल करने के मामले में
    थाना अजीतवाल की पुलिस द्वारा दो सरपंचों सहित चार लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

    थाना अजीतवाल के सहायक थानेदार सुरजीत सिंह ने कहा कि गुरप्रीत सिंह निवासी गांव कोकरी कलां ने पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि पुरानी चल रही रंजिश के चलते सरपंच जगतार सिंह, इंद्रपाल सिंह उर्फ गैबी सरपंच, गुरविंदर सिंह उर्फ गुरतेज सिंह, परमजीत सिंह उर्फ काला निवासी गांव कोकरी कलां ने तेजधार हथियारों समेत उसके घर में घुसकर मारपीट करके घायल कर दिया।

    उसे इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया। जांच अधिकारी सहायक थानेदार सुरजीत सिंह ने कहा कि गुरप्रीत सिंह के बयानों पर उक्त चारों लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।