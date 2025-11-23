मोगा में युवक को घेरकर बुरी तरह पीटा, 22 लोगों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, मोगा। थाना मैहना की पुलिस द्वारा गांव मैहरो में युवक को घेरकर बुरी तरह से मारपीट करने वाले 22 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना मैहना के सहायक थानेदार दर्शन सिंह ने कहा कि गुरशरण सिंह निवासी गांव मैहरो ने पुलिस में शिकायत में दर्ज करवाई है।

उन्होंने कहा कि पीड़ित ने अपने शिकायत में बताया कि 18 नवंबर की सांय साढ़े छह बजे वह अपने घर में मौजूद था तो मलकीत सिंह निवासी गांव मैहरो, करण उर्फ गगना निवासी गांव रनियां जिला मोगा ने अपने 15 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके घर में दाखिल होकर उसकी बुरी तरह से मारपीट करके घायल करके फरार हो गए।