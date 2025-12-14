Language
    मोगा में दिल दहला देने वाला हादसा, पुल से गिरी कार, शिक्षक दंपती की दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:01 PM (IST)

    पंजाब के मोगा जिले में बाघापुराना थाने के अंतर्गत संगतपुरा गांव के पास एक दुखद घटना में, एक कार के पुल से गिरने से एक शिक्षक दंपति की मौत हो गई। यह दु ...और पढ़ें

    Hero Image

    संगतपुरा गांव के पास एक पुल से कार गिरने से एक टीचर कपल की मौत हो गई (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, मोगा। बाघापुराना थाने के तहत संगतपुरा गांव के पास एक पुल से कार गिरने से एक टीचर कपल की मौत हो गई है।

    मिली जानकारी के मुताबिक, सरकारी टीचर जसकरण सिंह और उनकी पत्नी कमलजीत कौर सुबह करीब 6 बजे कार में बाघापुराना साइड आ रहे थे।

    सुबह घने कोहरे के कारण कार संगतपुरा गांव के पास पुल पर बने पुल से गिर गई, इस दौरान दोनों पति-पत्नी की मौत हो गई। उस समय गांव के कुछ लोगों ने उन्हें पानी से बचाने की कोशिश की।

    जिसके बाद लोगों ने दोनों को बाघापुराना के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जसकरण सिंह और कमलजीत कौर बच नहीं सके।

    पता चला है कि कमलजीत कौर की ड्यूटी गांव माड़ी मुस्तफा में थी। जसकरण सिंह सुबह अपनी पत्नी कमलजीत कौर को ड्यूटी पर छोड़ने आ रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ।

