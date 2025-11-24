Language
    Punjab News: पंचायत चुनाव के दौरान हुई बहसबाजी ने लिया खूनी रूप, मोगा के इंदरगढ़ में व्यक्ति को पीटकर तोड़ डाली गाड़ी

    By Raj Kumar Raju Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    मोगा जिले के गांव इंदरगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान हुई बहसबाजी के कारण एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और उसकी गाड़ी तोड़ दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित राजेन्द्र पाल सिंह ने हरजिंदर सिंह और मनजिंदर सिंह पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

    पंचायत के चुनाव दौरान हुई बहस बाजी की रंजिश के चलते व्यक्ति से मारपीट करके गाड़ी की तोड़फोड़ करने के आरोप (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, मोगा। जिले के गांव इंदरगढ़ में पंचायत के चुनाव दौरान हुई बहस बाजी की रंजिश के चलते व्यक्ति से मारपीट करके गाड़ी की तोड़फोड़ करने के आरोप में थाना धर्मकोट की पुलिस द्वारा दो लोगों पर केस दर्ज किया है।

    सहायक थानेदार गुरविंदर सिंह ने कहा कि राजेन्द्र पाल सिंह निवासी गांव इंदरगढ़ ने पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में ग्राम पंचायत के चुनाव दौरान हुई बहस बाजी की रंजिश के चलते उस पर हरजिंदर सिंह व मनजिंदर सिंह निवासी गांव इंदगढ़ ने मारपीट करके गाड़ी की तोड़फोड़ करके धमकियां देते हुए फरार हो गए।

    उसे इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया। जांच अधिकारी सहायक थानेदार गुरविंदर सिंहने कहा कि राजेन्द्र पाल सिंह की शिकायत पर दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।