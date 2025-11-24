Punjab News: पंचायत चुनाव के दौरान हुई बहसबाजी ने लिया खूनी रूप, मोगा के इंदरगढ़ में व्यक्ति को पीटकर तोड़ डाली गाड़ी

मोगा जिले के गांव इंदरगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान हुई बहसबाजी के कारण एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई और उसकी गाड़ी तोड़ दी गई। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित राजेन्द्र पाल सिंह ने हरजिंदर सिंह और मनजिंदर सिंह पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

पंचायत के चुनाव दौरान हुई बहस बाजी की रंजिश के चलते व्यक्ति से मारपीट करके गाड़ी की तोड़फोड़ करने के आरोप (प्रतीकात्मक फोटो)