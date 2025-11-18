मोगा में जमीनी विवाद में मारपीट, 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोगी, मोगा। जिले के गांव कोटला रायका में दो भाईयों में चल रहे एक जमीनी विवाद के चलते तीन लोगों से मारपीट करके खेतों में बिजाई कर रहे गेहूं की फसल नष्ट करने के मामले थाना बाघापुराना की पुलिस द्वारा में 10 लोगों पर केस दर्ज किया है।

थाना बाघापुराना के सहायक थानेदार अमरजीत सिंह ने बताया कि गुरमीत सिंह निवासी गांव जीता सिंह ने पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि वह 14-11-2025 को जसकरण सिंह निवासी कोटला रायका के साथ उसके खेत में ट्रैक्टर के साथ गेहूं की बिजाई करवा रहा था।

जसकरण सिंह ट्रैक्टर चला रहा था। जसकरण सिंह का दोस्त जगरूप सिंह निवासी गांव चन्नूवाला उसके साथ बैठा हुआ था , वह गेंहू की बिजाई वाली मशीन के पीछे-पीछे जा रहा था तो जसवीर सिंह , संतोख सिंह , राजविंदर सिंह निवासी कोटला रायका अपने सात अज्ञात साथियों के साथ मिलकर आए और उन्होंने उसकी, जसकरण सिंह की मारपीट की तथा धमकियां दी और ट्रैक्टर से बिजाई की गेहूं की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया।