नशे के खिलाफ मोगा पुलिस की तगड़ी कार्रवाई, नाके पर कार से 84 शराब की बोतलें बरामद
मोगा के थाना अजीतवाल पुलिस ने नाका चूहड़चक्क के नजदीक एक कार से 84 बोतलें शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस ने कार सवार सुरिंदर सिंह और कंवलजीत कौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, मोगा। थाना अजीतवाल की पुलिस द्वारा 84 बोतलें शराब बरामद करते हुए एक कार सवार एक युवती सहित दो लोगों को काबू किया है।
थाना अजीतवाल के सहायक थानेदार सुरजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने नाका चूहड़चक्क के नजदीक एक कार में सवार सुरिंदर सिंह निवासी गांव जलालाबाद पश्चमी जिला फाजिल्का, कंवलजीत कौर निवासी गांव ढंडी कदीम जिला फाजिल्का की तलाशी लेने पर 84 बोतलें शराब बरामद की गई।
पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ थाना अजीतवाल में एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी गई है।
