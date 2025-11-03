नशे के खिलाफ मोगा पुलिस की तगड़ी कार्रवाई, नाके पर कार से 84 शराब की बोतलें बरामद

संवाद सहयोगी, मोगा। थाना अजीतवाल की पुलिस द्वारा 84 बोतलें शराब बरामद करते हुए एक कार सवार एक युवती सहित दो लोगों को काबू किया है।

थाना अजीतवाल के सहायक थानेदार सुरजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने नाका चूहड़चक्क के नजदीक एक कार में सवार सुरिंदर सिंह निवासी गांव जलालाबाद पश्चमी जिला फाजिल्का, कंवलजीत कौर निवासी गांव ढंडी कदीम जिला फाजिल्का की तलाशी लेने पर 84 बोतलें शराब बरामद की गई।