मोगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करी के आरोप में 8 गिरफ्तार
मोगा पुलिस ने नशा तस्करी के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी साउथ, बाघापुराना, सदर, सिटी वन और निहाल सिंह वाला पुलिस ने अलग-अलग स्थानो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोगा। जिला पुलिस की ओर से अलग अलग स्थानों से नशा तस्करी करने के आरोप में आठ लोगों को काबू करके केस दर्ज किया है। थाना सिटी साउथ के सहायक थानेदार सरताज सिंह ने कहा कि उन्होंने गांव चड़िक बस अड्डा के नजदीक गश्त के दौरान लक्की कुमार निवासी मक्खू हाल आबाद भिंडर कलां को 10 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है।
थाना बाघापुराना की एएसआई बिंदरपाल कौर ने कहा कि उन्होंने गांव लंगेयाना पुराना के नजदीक गश्त के दौरान आकाशदीप सिंह निवासी गांव लंगेयाना को 12 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। वहीं, थाना सदर के एसआई सारज सिंह ने कहा कि उन्होंने गांव घलकलां के नजदीक गश्त के दौरान धर्मप्रीत सिंह उर्फ प्रीत निवासी मल्लांवाला हाल आबाद जिला फिरोजपुर को 10 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है।
इसी के तहत थाना सिटी वन के सहायक थानेदार सरदारा सिंह ने कहा कि उन्होंने परवाना नगर के नजदीक गश्त के दौरान ठाना सिंह उर्फ ठाना निवासी मंगेवाला जिला मोगा को 20 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। वही थाना निहाल सिंह वाला के एएसआई वरिंदर कुमार ने कहा कि उन्होंने धूड़कोट रणसींह के नजदीक गश्त के दौरान मनप्रीत सिंह उर्फ मनी निवासी निहाल सिंह वाला को 10 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है।
वहीं, थाना समालसर के एएसआई सतनाम सिंह ने कहा कि उन्होंने समालसर के नजदीक गश्त के दौरान हरचरण सिंह निवासी बाघापुराना को 8 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। इसके अलावा थाना सिटी वनके एसआई मंगल सिंह ने कहा कि उन्होंने क्लेर नगर मोगा के नजदीक गश्त के दौरान जतिंदर सिंह निवासी नया बस स्टैंड कोटकपूरा हाल आबाद बस्ती गोधेवाला को 10 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है।
वहीं, थाना सिटी वनके एएसआई पाल सिंह ने कहा कि उन्होंने सूरज नगर को जाते कच्चे रास्ते के नजदीक गश्त के दौरान प्रीत निवासी साधा वाली बस्ती को 10 ग्राम हेरोइन के साथ काबू किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
