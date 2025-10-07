दीवाली से पहले पंक्चर बनाने वाले की चांदी, लगी डेढ़ करोड़ की लॉटरी; बताया कहां खर्च करेगा पैसा

मानसा के मनमोहन सिंह नामक एक मैकेनिक ने पंजाब सरकार की 1.5 करोड़ रुपये की लॉटरी जीती है। मनमोहन सिंह मानसा कैचियां में टायर पंचर की दुकान चलाते हैं। उन्होंने बताया कि वे पहले भी लॉटरी डालते रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने फोन पर लॉटरी डाली थी। लॉटरी के पैसे से वे सबसे पहले अपने पिता के इलाज के दौरान हुए कर्ज को चुकाएंगे।

संवाद सहयोगी, मानसा। पंजाब सरकार की डेढ़ करोड़ की लॉटरी मानसा के मैकेनिक मनमोहन सिंह को निकली है। लॉटरी खुलने का पता चलने के बाद मनमोहन सिंह व उसका परिवार में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लॉटरी का ड्रॉ निकलने के बाद मनमोहन सिंह व उसके परिवार को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है।

जानकारी के अनुसार मानसा कैचियां पर टायर पंचर का काम करने वाले मनमोहन सिंह ने बताया कि वे कई बार जलालाबाद जाने के दौरान शाह जी लॉटरी स्टॉल पर लॉटरी डाल चुका है और उसे छोटे इनाम भी मिले हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होनी हो तो मंजिल कभी कभार खुद चलकर भी पास आ जाती है और इस बार लॉटरी डालने के लिए उसने जलालाबाद जाने की बजाय शाह लॉटरी संचालक से फोन के द्वारा लॉटरी डाली और कोरियर के जरिए मंगवाई गई।

घर में चारों ओर खुशी परिवार में उसकी दो बेटियों के अलावा बुजुर्ग माता भी मौजूद हैं। लॉटरी से मिलने वाले डेढ़ करोड़ को लेकर भविष्य की योजना पूछे जाने पर मनमोहन सिंह ने बताया कि लॉटरी से वे अपने सिर चढ़े कर्ज को उतारेगा, क्योंकि पिता के इलाज पर काफी कर्ज चढ़ गया था। मनमोहन सिंह के पिता की मौत हो चुकी है।