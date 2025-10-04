प्रतिबंधित दवाइयों के साथ फॉर्च्यूनर सवार सिरसा के दो लोग गिरफ्तार, नशे की बड़ी खेप और ड्रग मनी बरामद

मानसा में सीआईए स्टाफ ने मेडिकल नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के अर्शदीप सिंह और हैप्पी सिंह नामक इन आरोपियों से एक लाख 200 सिग्नेचर कैप्सूल एक हजार प्रतिबंधित गोलियां और 25 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। पुलिस ने गांव गेहले से गागोवाल रोड पर नाकाबंदी के दौरान फार्च्यूनर गाड़ी से यह बरामदगी की।

संवाद सहयोगी, मानसा। सीआईए स्टाफ की पुलिस ने मेडिकल नशे की एक बड़ी खेप व ड्रग मनी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। फार्च्यूनर सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के गांव फग्गू निवासी अर्शदीप सिंह और गांव रामदितेवाला निवासी हैप्पी सिंह के रूप में हुई है। आरोपितों से एक लाख 200 सिग्नेचर कैप्सूल, एक हजार प्रतिबंधित गोलियां और 25 हजार की ड्रग मनी बरामद हुई है।

एसपी मनमोहन सिंह औलख ने प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि डीएसपी जसविंदर सिंह के नेतृत्व में सीआइए इंचार्ज मानसा बलकौर सिंह और एएसआइ स्वर्ण कौर की टीम ने गांव गेहले से गागोवाल रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध फार्च्यूनर गाड़ी को रोका।

तलाशी के दौरान गाड़ी से उक्त प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुईं। एसपी मनमोहन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार हैप्पी सिंह के खिलाफ पहले से थाना सदर में चोरी का मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपितों को अदालत में पेश कर उनका पुलिस रिमांड हासिल करेगी, ताकि उनके बैकवर्ड और फारवर्ड लिंक का पता लगाया जा सके।