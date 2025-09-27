सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस कर्मचारी की गवाही, अब इस दिन होगी अगली सुनवाई
दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत में पुलिस कर्मचारी की गवाही हुई। आरोपित दीपक मुंडी को भी पेश किया गया। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह अदालत नहीं पहुंचे। अदालत ने अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है। एडवोकेट सतिंदर पाल सिंह मित्तल ने बताया कि पुलिस कर्मचारी मनप्रीत सिंह की अहम गवाही हुई।
संवाद सहयोगी, मानसा। दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में शुक्रवार को अदालत में एक पुलिस कर्मचारी की गवाही हुई।
आरोपित दीपक मुंडी को भी अदालत में पेश किया गया। वहीं, सेहत ठीक न होने के चलते सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह पेश नहीं हो सके।
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है। एडवोकेट एडवोकेट सतिंदर पाल सिंह मित्तल ने बताया कि मूसेवाला कत्ल मामले में पुलिस कर्मचारी मनप्रीत सिंह की अहम गवाही हुई है। शुक्रवार को मामले में नामजद आरोपितों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई।
बता दें कि 29 मई 2022 की शाम को गांव जवाहरके में शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 31 आरोपितों को नामजद किया गया था। चार अरोपितों की मौत हो चुकी है।
