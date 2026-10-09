आज फिर गूंजेगी सिद्धू मूसेवाला की आवाज, टोरंटो से शुरू हुआ होलोग्राम 'साइन टू गॉड' वर्ल्ड टूर

डिजिटल डेस्क, मानसा। हत्या के चार साल बाद पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला आज, शुक्रवार, एक बार फिर मंच पर नजर आने वाले हैं। होलोग्राम तकनीक के माध्यम से सिद्धू मूसेवाला वर्ल्ड टूर करने वाले पहले पंजाबी व भारतीय कलाकार बनने वाले हैं। तकरीबन 10 महीनों के इंतजार के बाद मूसेवाला का "साइन टू गॉड वर्ल्ड टूर" टोरंटो से शुरू होगा।

मसूवाला के फैंस के लिए इस शो के अलावा एक और खुशखबरी है। उनके लोकप्रीत गीत 295 को यू-ट्यूब पर 1.28 करोड़ से अधिक लाइक्स मिल गए हैं और वे सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला गीत बन गया है। उनके पिता बलकौर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि इस शो के उद्घाटन पर उनके इसी प्रसिद्ध ट्रैक 295 का वीडियो जारी किया जाएगा। ये गीत वर्ष 2021 में रिलीज हुआ था।

स्कोटिया बैंक एरिना में होना है शो टूर का पहला शो आज टोरंटो के स्कोटियाबैंक एरिना में आयोजित किया जा रहा है। यह दौरा होलोग्राम तकनीक, मूसेवाला की मूल आवाज, सिनेमैटिक विजुअल्स और स्टेज इफेक्ट्स का उपयोग करके मंच पर उनकी उपस्थिति को फिर से जीवित करेगा।

छोटा शुभदीप भी दिखेगा शो में मिली जानकारी के अनुसार सिद्धू मेसवाला का पूरा परिवार पहले 10 शो में शामिल रहेंगे। बलकौर सिंह व सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर के अलावा उनके छोटे भाई शुभदीप भी शो में शामिल होंगे। ये शो तकरीबन 100 मिनट का रहने वाला है। इस शो में मूसेवाला की होलोग्राम परफॉर्मेंस करीब 20 से 25 मिनट की होने वाली है।