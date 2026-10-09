आज फिर गूंजेगी सिद्धू मूसेवाला की आवाज, टोरंटो से शुरू हुआ होलोग्राम 'साइन टू गॉड' वर्ल्ड टूर
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का होलोग्राम-आधारित वर्ल्ड टूर टोरंटो से शुरू हुआ। गाना '295' यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पसंद किया ...और पढ़ें
HighLights
सिद्धू मूसेवाला का होलोग्राम वर्ल्ड टूर टोरंटो से शुरू।
होलोग्राम तकनीक से मंच पर वापसी करने वाले पहले भारतीय कलाकार।
लोकप्रिय गीत '295' का वीडियो भी होगा जारी।
डिजिटल डेस्क, मानसा। हत्या के चार साल बाद पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला आज, शुक्रवार, एक बार फिर मंच पर नजर आने वाले हैं। होलोग्राम तकनीक के माध्यम से सिद्धू मूसेवाला वर्ल्ड टूर करने वाले पहले पंजाबी व भारतीय कलाकार बनने वाले हैं। तकरीबन 10 महीनों के इंतजार के बाद मूसेवाला का "साइन टू गॉड वर्ल्ड टूर" टोरंटो से शुरू होगा।
मसूवाला के फैंस के लिए इस शो के अलावा एक और खुशखबरी है। उनके लोकप्रीत गीत 295 को यू-ट्यूब पर 1.28 करोड़ से अधिक लाइक्स मिल गए हैं और वे सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला गीत बन गया है। उनके पिता बलकौर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि इस शो के उद्घाटन पर उनके इसी प्रसिद्ध ट्रैक 295 का वीडियो जारी किया जाएगा। ये गीत वर्ष 2021 में रिलीज हुआ था।
यह भी पढ़ें- परगट सिंह से मिले सिद्धू मूसेवाला के पिता, पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने पर दी बधाई; मानसा से लड़ना चाहते हैं चुनाव
सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देंगे फैंस
इस टूर और पहले शो की शुरुआत खास रहने वाली है। मूसवाला के फैंस शो में स्क्रीन पर नजर आएंगे। मूसेवाला की टीम ने कुछ समय पहले फैंस से अपील की थी कि वे गीत 295 को गाते हुए या उसे बैकग्राउंड में लेकर अपनी वीडियोज बनाएं और उन्हें भेजें। टीम उनमें से वीडियोज का चयन करेंगी और क्लिप्स को शो के दौरान चलाया भी जाएगा।
स्कोटिया बैंक एरिना में होना है शो
टूर का पहला शो आज टोरंटो के स्कोटियाबैंक एरिना में आयोजित किया जा रहा है। यह दौरा होलोग्राम तकनीक, मूसेवाला की मूल आवाज, सिनेमैटिक विजुअल्स और स्टेज इफेक्ट्स का उपयोग करके मंच पर उनकी उपस्थिति को फिर से जीवित करेगा।
यह भी पढ़ें- सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर के पिता सौदागर सिंह गिरफ्तार, बरनाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई
जाने क्या है होलाग्राम तकनकी
होलोग्राम तकनीक एक ऐसी 3D (थ्री-डायमेंशनल) प्रोजेक्शन तकनीक है, जो लाइट और लेजर की मदद से हवा में तैरती हुई सजीव और त्रिविमीय (3D) छवि बनाती है। इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति से निकलने वाले रोशनी को रिकॉर्ड करके बाद में इस तरह पेश किया जाता है कि देखने वाले को वह बिल्कुल वास्तविक और जीवित अवस्था में प्रतीत होता है।
छोटा शुभदीप भी दिखेगा शो में
मिली जानकारी के अनुसार सिद्धू मेसवाला का पूरा परिवार पहले 10 शो में शामिल रहेंगे। बलकौर सिंह व सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर के अलावा उनके छोटे भाई शुभदीप भी शो में शामिल होंगे। ये शो तकरीबन 100 मिनट का रहने वाला है। इस शो में मूसेवाला की होलोग्राम परफॉर्मेंस करीब 20 से 25 मिनट की होने वाली है।
पाकिस्तान में भी जाएंगे सिद्धू
इस टूर के दौरान मूसेवाला से जुड़े आर्टिस्ट भी आ सकते हैं। आने वाले दिनों में ये शो कनाडा के बाद अमेरिका, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत सहित कई देशों को कवर करेगा। सिद्धू मूसेवाला ने मरने से पहले वादा किया था कि वे पाकिस्तान में अपने फैंस से मिलने जाएंगे। उनकी हत्या के बाद उनका ये वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस शो के माध्यम से वे पाकिस्तान भी टूर करने वाले हैं।
यह भी पढ़ें- सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता जोगा को झटका, हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत