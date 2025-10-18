पंजाब के मानसा में दर्दनाक हादसा, PRTC की बस ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो बच्चियों की मौत

संवाद सहयोगी, मानसा। जिले के कस्बा झुनीर में पीआरटीसी की बस द्वारा एक स्कूटी चालक को टक्कर मारने से दो लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इस हादसे में स्कूटी चालक एक व्यक्ति और स्कूटी पर सवार एक बच्चा बाल बाल बच गया l घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल सरदूलगढ़ भेजने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है

जानकारी देते बाजीगर बस्ती संदीप राम और मेवा राम ने बताया कि सुबह के समय बिंदर राम स्कूटी पर सीमा कौर 8 साल और मीणा कौर 12 साल के अलावा जस्सी राम को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूटी पर गया था कि अचानक रास्ते में पीछे से आ रही बस द्वारा स्कूटी को टक्कर मार दी गई जिसमें सीमा कौर और मीना कौर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि इस हादसे में जस्सी राम और स्कूटी चालक बिंदर राम जख्मी हो गए, जिनको राहगीरों द्वारा सिविल हॉस्पिटल सरदूलगढ़ पहुंचाया गयाl मृतक सीमा कौर तीसरी कक्षा की छात्रा थी और मीना कौर सातवीं कक्षा की छात्रा थी