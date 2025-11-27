Punjab Crime: मानसा में बंबीहा गैंग का गुर्गा तीन पिस्टल और कारतूस सहित गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज

संवाद सहयोगी, मानसा। गैंग्स्टर दविंदर बंबीहा ग्रुप के गुर्गे रामबख्श सिंह उर्फ बख्शी, निवासी गांव सुखचैन (सिरसा, हरियाणा) को सिटी बुढ़लाडा पुलिस ने अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से 32 बोर की दो पिस्टल, 32 बोर के दो कारतूस, 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

एसपी मनमोहन सिंह औलख ने बताया कि पुलिस ने आरोपित को होली हार्ट स्कूल के समीप नाके पर पकड़ा। पूछताछ में रामबख्श ने स्वीकार किया कि उसने कुछ दिन पहले सिरसा के गांव बड़ागुडा में दो फायरिंग घटनाओं को अंजाम दिया था।