Punjab Crime: मानसा में बंबीहा गैंग का गुर्गा तीन पिस्टल और कारतूस सहित गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज
मानसा पुलिस ने दविंदर बंबीहा गैंग के एक सदस्य रामबख्श सिंह को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो पिस्टल, एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं। रामबख्श पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और वह फरार चल रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर उसके सहयोगियों और हथियार सप्लाई नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।
संवाद सहयोगी, मानसा। गैंग्स्टर दविंदर बंबीहा ग्रुप के गुर्गे रामबख्श सिंह उर्फ बख्शी, निवासी गांव सुखचैन (सिरसा, हरियाणा) को सिटी बुढ़लाडा पुलिस ने अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है।
आरोपित के कब्जे से 32 बोर की दो पिस्टल, 32 बोर के दो कारतूस, 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
एसपी मनमोहन सिंह औलख ने बताया कि पुलिस ने आरोपित को होली हार्ट स्कूल के समीप नाके पर पकड़ा। पूछताछ में रामबख्श ने स्वीकार किया कि उसने कुछ दिन पहले सिरसा के गांव बड़ागुडा में दो फायरिंग घटनाओं को अंजाम दिया था।
उसके खिलाफ पहले से भी छह मामले दर्ज हैं, जिनमें वह फरार चल रहा था। एसपी औलख ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा, जिससे उसके सहयोगियों, हथियार सप्लाई नेटवर्क की जानकारी मिलने की संभावना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।