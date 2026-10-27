मानसा में परविंदर झोटा इंसाफ मोर्चे पर पुलिस का लाठीचार्ज, युवक की मौत को ओवरडोज बता शव के साथ हो रहा था प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा जिले में परविंदर सिंह झोटा संघर्ष कमेटी की तरफ से त्रिकोनी चौक पर लगाए गए धरने पर पंजाब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। इस प्रदर्शन में आज मानसा के कोट धरमु पुलिस चौकी के अंतर्गत आते गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए युवक का शव लाया गया था। जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी।पुलिस ने स्थिति को देखते हुए शाम लाठीचार्ज कर दिया।

इसके साथ ही प्रदर्शन को लीड कर रहे लक्खा सिधाना और भाना सिद्धू को भी डिटेन कर लिया गया है। दरअसल, मारे गए जीतू के परिजन इस मौत का कारण नशे की ओवरडोज बता रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने इसे हत्या करार दिया। इसी बात से गुस्साए परिवार और परविंदर झोटा इंसाफ मोर्चे के सदस्यों ने शव को पहले से चल रहे मोर्चे पर ले आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

परविंदर का नहीं हुआ पोस्टमार्टम ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के दो सप्ताह बाद भी शव का न तो पोस्टमार्टम हुआ है और न ही अंतिम संस्कार हो पाया है। 13 अक्टूबर को हुई हत्या के बाद से ही परिवार और समर्थक शहर के तिकोनी चौक पर धरना दे रहे थे। उनकी मांग थी कि सीएम भगवंत मान और डीजीपी पंजाब इस्तीफा दें। इसके अलावा 11 और मांगें थी, जिन्हें सरकार मान चुकी थी। अंत में एक और मांग एसएसपी वैभव चौधरी का इस्तीफा भी इस मांग में जोड़ दिया गया।