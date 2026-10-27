टैक्सी में डेढ़ करोड़ का चिट्टा लेकर पंजाब से शिमला पहुंचा शातिर, हिमाचल पुलिस की स्पेशल टीम ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला में नशे के बड़े सप्लायरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में स्पेशल सेल शिमला की टीम ने शोघी के नजदीक एक टैक्सी की तलाशी के दौरान 257 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद की है, इसकी कीमत डेढ़ करोड़ के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में पंजाब के अमृतसर निवासी 34 वर्षीय रेशम सिंह को गिरफ्तार किया है।



प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में चिट्टे की सप्लाई शिमला में करने की कोशिश में था। पुलिस अब इस मामले में नशे की सप्लाई से जुड़े दूसरे लोगों और नेटवर्क की पड़ताल कर रही है।

इस साल 5.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिमला सिटी मेहर पंवर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिमला पुलिस ने इस साल अब तक करीब 5.5 किलोग्राम हेरोइन और चिट्टा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक है।

स्पेशल सेल की टीम ने की कार्रवाई एएसपी शिमला सिटी मेहर पंवर ने बताया कि अभियान के तहत स्पेशल सेल शिमला की टीम ने शोघी के नजदीक एक टैक्सी को चेकिंग के लिए रोका। तलाशी के दौरान टैक्सी में सवार आरोपित के कब्जे से करीब 257 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की सप्लाई शिमला में करने के प्रयास में था।