नशा तस्करी से मां और बेटा-बेटी ने जुटा ली करोड़ों की प्रॉपर्टी, नूरपुर पुलिस ने की कार्रवाई; आवास व गाड़ी जब्त

जागरण टीम, नूरपुर/भदरोआ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करने का अभियान शुरू किया है। नूरपुर पुलिस ने मां और बेटा-बेटी की एक करोड़ एक लाख 55 हजार 718 रुपये मूल्य की तीन संपत्तियों को फ्रीज किया है। दलवीरो पत्नी स्वर्गीय अजय कुमार की 61.96 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति, मिथुन उर्फ छप्पर पुत्र स्वर्गीय अजय कुमार की 32.60 लाख रुपये की आवासीय संपत्ति व घरेलू सामान तथा घारो देवी पुत्री स्वर्गीय अजय कुमार की 6.98 लाख रुपये मूल्य की कार शामिल है।

अब तक 31 करोड़ की संपत्तियां जब्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस जिला नूरपुर अब तक नशा तस्करों की कुल 31 करोड़ 71 लाख 61 हजार 429 रुपये मूल्य की संपत्तियां सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के बाद फ्रीज करवा चुका है।