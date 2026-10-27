दो स्कूटी में टक्कर के बाद सड़क पर गिरा ऊना का युवक कार ने रौंदा, हमीरपुर के बड़सर में दर्दनाक हादसे में मौत

मदन लाल शर्मा, बड़सर (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर में एक दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। बड़सर उपमंडल में राष्ट्रीय उच्चमार्ग-503 ए पर मंगलवार सुबह यह हादसा हुआ। हादसे में स्कूटी एचपी 78 ए 0394 के 31 वर्षीय रोहित कुमार पुत्र केहर चंद, निवासी गांव डैहर, डाकघर थानाकलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना की मौत हो गई। वह पीएनबी मेटलाइफ में कार्यरत था।

दो स्कूटी की टक्कर के बाद सड़क पर गिरा युवक घटनास्थल पर गुजरेड़ा की ओर से आ रही स्कूटी एचपी 55 बी 9846 की बंगाणा की तरफ से आ रही दूसरी स्कूटी एचपी 78 ए 0394 से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक स्कूटी चालक सड़क पर गिर गया। इसी दौरान बड़सर की ओर से आ रही श्रद्धालुओं की एक कार भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।



इसी कार की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में दर्शन करने के बाद लौट रहे थे।

घायल हालत में अस्पताल ले गए लोग, नहीं बच पाई जान इस घटनाक्रम के दौरान बंगाणा की ओर जा रहा स्कूटी चालक रोहित कुमार कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए सिविल अस्पताल बड़सर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

क्या कहना है डॉक्टर का खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद टंडन ने बताया कि युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलने पर बड़सर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई।