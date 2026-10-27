जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश का नाहन शहर पुलिस छावनी में बदल गया है। वाल्मीकि चौक में पुलिस का कड़ा पहरा है। अन्य राज्यों के नंबरों की गाड़ियों की पूरी तरह से जांच की जा रही है। शहर में एंटर करने वाले बाहरी वाहनों की जांच काशीवाला और वाल्मीकि चौक में सुबह से ही की जा रही है।

शुक्रवार को हुआ था बवाल नाहन शहर में शुक्रवार दोपहर को वाल्मीकि समाज और सिख समुदाय के बीच पत्थरबाजी की घटना के बाद जिला दंडाधिकारी ने तीन दिन तक किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन को सूचना मिली है कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ से वाल्मीकि व सिख समुदाय के लोग वाल्मीकि चौक पर एकत्रित होकर कर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वाल्मीकि चौक को हुए नुकसान के विरोध में नए सिरे से टकराव, सार्वजनिक शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव में बाधा उत्पन्न होने की आशंका जताई गई हैं।

3 दिन के लिए धारा 163 लागू जिला प्रशासन ने ऐतिहातन के तौर पर नाहन शहर में 29 अक्टूबर तक धारा 163 की लागू कर दी। जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठे होने व प्रदर्शन पर रोक रहेगी। साथ ही घातक हथियारों और किसी भी प्रकार के शस्त्रों को साथ लेकर चलने की मनाही होगी। बिना इजाज़त के पब्लिक रैली, जुलूस और प्रदर्शन, भूख हड़ताल, धरना, नारे लगाना पर प्रतिबंध रहेगा।