हिमाचल सरकार घर निर्माण के लिए देगी 3 लाख रुपये, CM सुक्खू ने शिमला में शुरू की वाल्मीकि आवास योजना

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महर्षि जयंती पर बड़ी योजना शुरू की है। सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वाल्मीकि आवास योजना शुरू की। इस योजना के तहत आवासहीन परिवारों को घर निर्माण के लिए सरकार पैसा देगी। सीएम सुक्खू ने वाल्मीकि जयंती पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम के बाद बताया कि 2.50 लाख से कम आय वाले परिवारों को सरकार इस योजना का लाभ पहुंचाएगी। सरकार ऐसे परिवारों को 3 लाख रुपये मकान निर्माण के लिए देगी।

ढाई लाख रुपये से कम आय वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। लाभार्थी के पास घर निर्माण के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए। कृष्णानगर में रह रहे लोगों के लिए बनेगी योजना शिमला के कृष्णानगर में रहने वाले परिवारों की गणना की जाएगी। 28 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वर्षों से यहां रह रहे परिवारों के लिए सरकार धरातल पर योजना लाएगी। दादा-परदादा के समय से यहां रहने वाले लोगों के लिए सरकार कार्य करेगी।