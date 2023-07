Mansa News: सरदूलगढ़ में घग्गर दरिया में पड़ी दरार, 150 एकड़ में फसलें बर्बाद; घरों के पास पहुंचा पानी

सरदूलगढ़ में घग्गर नदी में अचानक सुबह चार बजे दरार पड़ गई। नजदीक के साथ लगते इलाकों में पानी भर चुका है। करीब 150 एकड़ में फसलें बर्बाद हो गई है। घग्गर नदी इस समय खतरे के निशान से दो फीट ऊपर बह रही है। पानी सरदूलगढ़ के वार्ड नंबर पांच में से गुजरने वाली सड़क के दूसरी तरफ तक पहुंच गया है। जबकि सड़क के एक तरफ आबादी है।

सरदूलगढ़ में घग्गर दरिया में पड़ी दरार, 150 एकड़ में फसलें बर्बाद

सरदूलगढ़/मानसा, संवाद सूत्र। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले घग्गर दरिया में गांव रोड़की के नजदीक शनिवार की सुबह दरार पड़ गई। ओवरफ्लो चल रहे इस दरिया में करीब 50 फीट की दरार पड़ी है। दरिया इस समय खतरे के निशान से दो फीट ऊपर बह रहा है। दरिया में दरार से सरदूलगढ़ और गांव रोड़की के करीब 150 एकड़ रकबे में पानी भर गया है। जिससे खेतों में लगाया हुआ धान बर्बाद हो गया है। पानी सरदूलगढ़ के वार्ड नंबर पांच में से गुजरने वाली सड़क के दूसरी तरफ तक पहुंच गया है। जबकि सड़क के एक तरफ आबादी है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने बांध लगाकर पानी को रोक लिया है। फिलहाल, बांध के कारण सभी घर पानी से बचे हुए हैं। बताया गया कि सुबह चार से पांच बजे के आसपास नदी में दरार पड़ी है। प्रशासनिक अधिकारियों को दी सूचना जैसे ही इस बात की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को दी और सड़क किनारे बांध लगाने की कोशिशों में जुटे, ताकि लोगों के घरों में पानी न घुस सके। इस दौरान लोगों ने बताया कि हालांकि यहां पर जेबीसी तैनात की हुई थी, लेकिन उसमें तेल नहीं था। बाद में प्रशासन ने उसमें तेल डलवाया और उसे चालू किया। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्रैक्टरों में खुद तेल डाला और सड़क के दूसरे किनारे पर बांध लगाना शुरू किया। आखिरकार लोगों ने मिलकर सड़क के किनारे बांध लगा दिया। अब उसे और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद तब तक सरदूलगढ़ और गांव रोड़की के 150 एकड़ रकबे में पानी भर गया है। जिससे फसलें बर्बाद हो गई हैं। उधर, दरिया में दरार पड़ने की सूचना मिलने पर क्षेत्र के आप विधायक गुरप्रीत सिंह बनांवाली भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि वे बेफिक्र रहें। सरकार उनके साथ है। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि वह बिलकुल घबराएं न और अफवाहों से भी बचें।

Edited By: Rajat Mourya