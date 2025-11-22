Language
    गैंगस्टर अनमोल को मानसा लाने की शुरू हुई कार्रवाई, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने क्या कहा?

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को मानसा लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने इस कार्रवाई पर संतोष जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अनमोल से पूछताछ में मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, जिससे दोषियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। बलकौर सिंह ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है।

    अनमोल बिश्नोई फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मानसा। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या के मामले में पूछताछ के लिए उसे मानसा लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अनमोल को दिल्ली में एनआइए की टीम ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया हुआ है।

    अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलियां चलाने और मुंबई में बाबा सिद्दीकी के हत्या मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में भी उसका नाम जुड़ा हुआ है।

    इसके लिए मानसा थाने पुलिस ने उसे लाने की तैयारियां शुरू की हैं, लेकिन इसमें एक माह का समय लग सकता है। अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट करने पर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू ने कहा कि अनमोल बिश्नोई को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

     