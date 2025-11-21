Language
    मानसा: मृत भैंस के बीमा पर किसानों का हंगामा, ट्रॉली में लोडकर लाया बैंक; दिया धरना

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:54 PM (IST)

    मानसा के गांव भैणी बाघा में लोन पर खरीदी मरी भैंस के बीमा को लेकर किसान और बैंक अधिकारी भिड़ गए। किसानों ने मरी भैंस को बैंक के सामने रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान झड़प में एक व्यक्ति घायल हो गया। किसान बीमा कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे।

    मानसा: मृत भैंस के बीमा पर किसानों का हंगामा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, मानसा। गांव भैणी बाघा में लोन पर खरीदी गई मर चुकी भैंस के इंश्योरेंस को लेकर किसानों और एक प्राइवेट बैंक अधिकारी के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि किसान मरी हुई भैंस को ट्राली में लादकर बैंक के सामने धरना लगा दिया।

    किसानों ने किसी भी बैंक अधिकारी या कर्मचारी को बैंक से बाहर नहीं निकलने दिया। किसानों को बैंक की एक महिला कर्मचारी के पति से झड़प हो गई, जिसे मामूली चोटें आईं और उसे शहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    गांव भैणी बाघा की किसान गगनदीप शर्मा ने साल 2023 में शहर के वाटर वर्क्स रोड पर स्थित एक प्राइवेट बैंक से भैंस पर 3 लाख 60 हजार रुपये का लोन लिया था। गगनदीप की एक भैंस की बछड़ा देने के बाद मौत हो गई।

    किसान नेता जगदेव सिंह भैणी बाघा और गगनदीप शर्मा ने कहा कि लोन के तहत खरीदी गई भैंस का इंश्योरेंस है और भैंस के मरने के बाद वे बैंक अधिकारियों को बुलाकर जांच करने के लिए कहते रहे, लेकिन कोई भी बैंक अधिकारी गांव नहीं पहुंचा।

    उन्होंने कहा कि परेशान होकर वे मरी हुई भैंस को ट्रॉली में भरकर बैंक के सामने ले आए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की बैंक अधिकारियों से बहस भी हुई। इसी बीच अमनजोत कटौदिया नाम का एक युवक अपनी पत्नी को लेने बैंक आया और किसानों से उसका झगड़ा हो गया, जिसमें उसे चोटें आईं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    भाजपा नेता अमरजीत कटौदिया ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने उनके बेटे को बिना किसी वजह के बुरी तरह पीटा, जिसमें उसे चोटें आईं। कटौदिया ने कहा कि जब यह मामला बढ़ गया तो प्रदर्शनकारियों ने इस पर खिमा याचिका भी जाहिर की।

    मानसा के थाना सिटी-1 के इंचार्ज जसप्रीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। किसान नेता जगदेव सिंह भैणी बाघा और भाजपा नेता अमरजीत कटौदिया ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मामले को सुलझाने के लिए बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सोमवार का दिन तय किया। जिसके बाद में धरना हटा लिया गया।