    मानसा: मोटर कनेक्शन नाम करवाने के लिए दर-दर भटकते किसान ने ले ली खुद की जान, सुसाइड नोट में पावरकॉम पर लगाए गंभीर इल्जाम

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:31 PM (IST)

    एक किसान ने मोटर कनेक्शन अपने नाम पर न होने के कारण आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में किसान ने पावर काम के कार्यों को जिम्मेदार ठहराया है। किसान लंबे समय से कनेक्शन को अपने नाम पर कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन असफल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मोटर कनेक्शन नाम न होने से परेशान किसान ने किया सुसाइड (फाइल फोटो)

    संवाद सहयोगी, भीखी। खेती मोटर कनेक्शन अपने नाम न चढ़ने से परेशान एक किसान द्वारा कोई जहरीला पदार्थ अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई है, घटना जिले के गांव धलेवा की है, मृतक किसान के शव को सिविल अस्पताल मानसा की मोर्चरी में रखा गया है

    जानकारी के अनुसार गांव गुरने कला किस किस जगराज सिंह ने अपने ही गांव के किसी किसान से मोटर कनेक्शन लिया था जिसके पूरे दस्तावेज तैयार करने के बाद पावर काम के भीखी कार्यालय में जमा करवाए गए थे, इसके बावजूद भी मोटर कनेक्शन उक्त किसान के नाम नहीं चढ़ाया गया

    भारतीय किसान यूनियन एकता बुर्ज गिल जिला प्रधान महेंद्र सिंह ने बताया कि किसान जगराज सिंह ने साल 2014 के दौरान गांव के ही किसी अन्य व्यक्ति से मोटर कनेक्शन लिया था जिसके पूरे डॉक्यूमेंट पावर कॉम कार्यालय में जमा करवाएंगे और मोटर कनेक्शन भी शिफ्ट हो गया।

    लेकिन किसान को उसकी कॉपी बनाकर नहीं दी गई, उन्होंने बताया कि मोटर कनेक्शन शिफ्ट करवाने के लिए पावर पंप के कर्मचारियों द्वारा उसे रिश्वत लेने के बावजूद भी उसे कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर कर दिया गया जिससे आहत होकर आज किसान की ओर से कोई जहरीला पदार्थ निकालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई।

    किसान नेता ने बताया कि इस मामले में पावर कॉम कर्मचारियों के खिलाफ करवाई करवाने के लिए मंगलवार को सुबह भीखी थाने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और उनके खिलाफ मामला दर्ज न होने तक किसान जगराज सिंह का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा

    मृतक किसान ने मरने से पहले एक सुसाइड भी नोट भी लिखा है जिसमें उसने पावर काम के दो कर्मचारियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है, मृतक किसान अपने पीछे पत्नी और एक बेटे को छोड़ गया है

    थाना भीखी के इंचार्ज सुखजीत सिंह ने बताया कि किसान जगराज सिंह की ओर से कोई जहरीला पदार्थ निगलकर अपने जीवन लीला समाप्त करने की उनके पास भी सूचना आई है लेकिन परिवार की ओर से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है और मंगलवार सुबह भी किसान के परिवारिक मेंबरों से मिलकर इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी

     