मानसा में दलजीत का शव ले जाने पर पुलिस घिरी, बहन पहुंची हाईकोर्ट; हरसिमरत बादल ने कार्रवाई की उठाई मांग

जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा में संदिग्ध हालातों में मारे गए दलजीत की बहन अमरजीत कौर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने सीबीआई जांच, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने और परिवार को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई कल, 2 नवंबर को होनी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन उनके भाई का शव अपने कब्जे में ले लिया, जिससे परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर सका। उधर सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।