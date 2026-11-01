मानसा में दलजीत का शव ले जाने पर पुलिस घिरी, बहन पहुंची हाईकोर्ट; हरसिमरत बादल ने कार्रवाई की उठाई मांग
दलजीत की मौत के मामले में बहन ने हाईकोर्ट का रुख किया है, जबकि सांसद हरसिमरत कौर ने लोकसभा अध्यक्ष ...और पढ़ें
HighLights
दलजीत की बहन ने हाईकोर्ट में सीबीआई जांच मांगी।
पुलिस पर जबरन शव ले जाने का गंभीर आरोप लगा।
हरसिमरत बादल ने एसएसपी पर कार्रवाई की मांग की।
जागरण संवाददाता, मानसा। मानसा में संदिग्ध हालातों में मारे गए दलजीत की बहन अमरजीत कौर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने सीबीआई जांच, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने और परिवार को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई कल, 2 नवंबर को होनी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन उनके भाई का शव अपने कब्जे में ले लिया, जिससे परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर सका। उधर सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मानसा के एसएसपी वैभव चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
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परिवार ने मौत का कारण नशा बताया
उन्होंने बताया कि मानसा के भम्मे कलां गांव के रहने वाले दलजीत सिंह की नशीले पदार्थों से जुड़ी किसी वजह से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस जबरन उनके शव को परिवार से दूर ले गई। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया है कि वे पंजाब सरकार से इस घटना की रिपोर्ट मांगें और साथ ही एफआईआर संबंधी जुड़े रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराने को कहा जाए।
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29 अक्टूबर को दिलजीत के घर पहुंची थी हरसिमरत
बता दे कि 29 अक्टूबर को, सांसद हरसिमरत कौर बादल ने दलजीत के घर का दौरा किया और मानसा के एसएसपी से बात की। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने उनकी बातचीत में दखल दिया और पुलिस द्वारा जबरन शव ले जाने के मामले में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया।
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