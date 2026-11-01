अमृतसर में जमीनी विवाद के चलते किसान का कत्ल, तीन सगे भाइयों ने दोस्त के साथ मिलकर ट्रैक्टर के नीचे रौंदा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के थाना भिंडी सैदां के अधीन पड़ती कोटली खैहरा गांव में जमीन विवाद में कुछ लोगो ने वृद्ध किसान को ट्रैक्टर के नीचे कुचल कर हत्या कर दी। वारदात शनिवार की रात हुई। घटना के बाद तीन भाई सहित चार आरोपित गांव से फरार है। डीएसपी जगबीर सिंह ने बताया कि चारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

कोटली खैहरा गांव निवासी हरजीत सिंह की शिकायत पर भिंडी सैदां थाने की पुलिस ने विक्रम सिंह, मंगा सिंह, कश्मीर सिंह (तीन भाई) और सुरजीत सिंह को नामजद कर लिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि हरपाल सिंह (58) उनका दूर का रिश्तेदार है। हरपाल सिंह की मां और दो भाइयों की विगत में मौत हो चुकी है।