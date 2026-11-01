विदेश भागने की फिराक में था बटाला ग्रेनेड हमले का आरोपित करन, मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, बटाला। पंजाब के सरहदी जिले गुरदासपुर में बटाला के थाना सिविल लाइन की चौकी अर्बन एस्टेट में दो अगस्त की रात को हुए ग्रेनेड हमले के एक आरोपित को विदेश फरार होने के प्रयास में मुंबई के एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ पुलिस ने पहले ही एलओसी जारी कर रखी थी।

डीएसपी सिटी सुखइंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित करन पुत्र दीपक कुमार वासी गुरू राम दास नगर कोट खालसा बटाला में दो अस्गत को चौकी अर्बन एस्टेट में हुए ग्रेनेड हमले में नामजद था। पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए काफी प्रयास कर रही थी।