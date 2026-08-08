पंजाब में बड़े हमले की थी साजिश, बटाला ग्रेनेड अटैक मामले में शामिल तीसरा आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। बटाला के अर्बन एस्टेट पुलिस चौकी पर एक अगस्त की रात को हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने बटाला पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में हमले में शामिल तीसरे आरोपित करनजीत सिंह उर्फ बच्चा पुत्र रमनजीत सिंह वासी शिव नगर बटाला को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में आरोपित के आइएसआइ समर्थित आतंकी मॉड्यूल सेजुड़े होने की बात सामने आई है।

यह मॉड्यूल पुर्तगाल में बैठे बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के कथित मास्टरमाइंड के निर्देश पर संचालित किए जाने का आरोप है। वारदात के बाद छिपा था आरोपित-हमले के अगले दिन ही पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली थी। लेकिन आरोपियों की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया गया था।

आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल इनमें आरोपियों में सभी बटाला के रहने वाले हैं और एक नाबालिक भी शामिल था। जांच में यह भी सामने आया है कि वह पंजाब में पुलिस चौकियों और थानों को निशाना बना कर इसी तरह के अन्य हमलों की योजना बना रहा था। समय रहते गिरफ्तारी होने से पुलिस ने संभावित बड़ी वारदात को टालने में सफलता हासिल की है।

काउंटर इंटेलिजेंस और बटाला पुलिस अब पूरे आतंकी नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटी हैं। जांच एजेंसियां विदेश में बैठे हैंडलरों, स्थानीय स्तर पर मदद करने वाले लोगों तथा मॉड्यूल से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान करने का प्रयास कर रही हैं।विदेश में बैठे हैंडलरों तक पहुंचने की कोशिश पुलिस का कहना है कि जांच का दायरा केवल ग्रेनेड हमले तक सीमित नहीं है।

खबरें और भी







बैकवर्ड लिंकेज की भी जांच जारी आरोपियों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आतंकी मॉड्यूल को किस स्तर पर मदद और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे थे। विदेशी हैंडलरों और स्थानीय नेटवर्क की भूमिका सामने आने के बाद मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।

पंजाब पुलिस ने कहा है कि आतंकी नेटवर्क और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का लक्ष्य ऐसे मॉड्यूल को पूरी तरह ध्वस्त कर पंजाब में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। बता दें कि एक अगस्त की रात करीब दस बजे अर्बन अस्टेट चौकी पर एक बाइक पर बैठे तीन आरोपियों ने चौकी के सामने हंसली नाले के साथ वाली सड़क की तरफ से एक ग्रनेड चौकी पर फेंका था। जो चौकी की बाहर की दीवार पर लगा था।