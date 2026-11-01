लुधियाना में ऑस्ट्रेलिया से लौटी महिला का मर्डर, घर में मिला खून से लथपथ शव; पुलिस को किसी करीबी पर शक

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के पक्खोवाल रोड स्थित विकास नगर में एक महिला की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान कमलजीत कौर के रूप में हुई है। वह करीब चार दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से लौटी थी। महिला का शव घर में जमीन पर पड़ा मिला। उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए थे।